O vice-prefeito Cafu César reassume suas funções nessa quarta-feira (8) em Hortolândia após 145 dias de afastamento determinado pela Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o retorno imediato do político ao cargo eletivo na administração municipal.

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Esta decisão revoga medidas cautelares anteriores e permite que o gestor retome seus trabalhos oficiais no gabinete da prefeitura.

A defesa destaca que o Ministério Público Federal não incluiu o nome de Cafu na denúncia formal do caso. O ministro relator considerou as restrições desproporcionais, uma vez que não existem provas de interferência nas investigações atuais. Cafu afirma que enfrentou dias difíceis com muita fé, resistência e silêncio durante todo o período de seu afastamento.

O retorno de Cafu fortalece a estabilidade política e garante a continuidade dos projetos planejados para a população hortolandense. Com a justiça prevalecendo, o vice-prefeito retoma a articulação política de cabeça erguida ao lado do prefeito Zezé Gomes. A prefeitura confirma que a volta do gestor respeita a vontade soberana das urnas expressa pelos eleitores da cidade.

A gestão municipal ganha novo fôlego com a experiência administrativa de Cafu na condução das políticas públicas locais. O político mantém o compromisso de trabalhar pelo crescimento planejado e pelo bem-estar social de todos os cidadãos de Hortolândia.

Sua volta simboliza o respeito ao devido processo legal e reforça a integridade das instituições democráticas no município.

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, nomeou Gerson Ferreira como novo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (06). Gerson Ferreira passa a assumir a pasta responsável por políticas públicas voltadas à geração de emprego, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia local.

Política além de Cafu

Já os ex-secretários da pasta, Dimas de Pádua e Rodrigo Oliveira, passam a atuar como Assessor Especial do Prefeito do prefeito Zezé Gomes.

Além disso, na mesma data Ieda Manzano de Oliveira foi nomeada como nova Secretária Municipal de Governo.

A Secretaria de Governo é responsável pela articulação entre as secretarias municipais e pelo acompanhamento das ações administrativas da Prefeitura.