Humorista se apresenta, às 20h, no teatro da Câmara Municipal; espetáculo integra Semana Cultural de abril, promovida pela Prefeitura
O stand-up comedy no Brasil já tem vários humoristas famosos. Um deles é Fabio Rabin.
O artista é a atração do projeto Hortocity Comedy, nesta quarta-feira (08/04). A apresentação será, às 20h, no teatro da Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. A classificação indicativa é 16 anos. De acordo com a Secretaria de Cultura, o teatro tem 635 lugares, assim que a lotação for atingida, por medida de segurança, não será permitida a entrada de mais pessoas. O evento integra a Semana Cultural de abril, realizada pela Prefeitura. A programação da semana pode ser consultada no portal da Prefeitura, por meio deste LINK.
Com 15 anos de carreira, Fabio Rabin começou a se apresentar em bares. Ganhou notoriedade ao integrar a trupe do programa “Pânico” no rádio e na televisão. Em 2009, foi VJ da MTV, na série “Furfles MTV” e no programa “Comédia MTV”. Como ator, participou de filmes como “O suburbano sortudo” e “Stand-up – Minha vida é uma piada”.
Na internet, ele também é conhecido por meio de seu canal no YouTube.
Os anfitriões do Hortocity Comedy são Zé Neves e Luiz Paixão, que dão as boas-vindas ao público com muitas piadas.
O QUE É SEMANA CULTURAL?
A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos-culturais. A proposta é reunir numa mesma semana os eventos que a Prefeitura promovia em dias diferentes de um mesmo mês.
A temporada 2026 da Semana Cultural começou em março, cujo destaque foi o festival Vozes da MPB (https://www.hortolandia.sp.gov.br/2026/02/13/maria-gadu-chico-cesar-tiago-iorc-e-fernando-quesada-se-apresentam-em-hortolandia/), que teve os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.
A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Bráulio Bessa, Nany People, dentre outros.
Serviço:
Semana Cultural de abril de Hortolândia – Projeto Hortocity Comedy com Fabio Rabin:
Data: 08/04 (quarta-feira)
Horário: 20h
Local: Auditório da Câmara Municipal
Endereço: rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel
Classificação indicativa: 16 anos
