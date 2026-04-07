CEO de olho- Não há como abordar a independência feminina sem tocar em um ponto específico: a autonomia financeira. Essa pauta tem sido uma das maiores preocupações da empresária Júlia Lázaro, quando o assunto é equidade de gênero.

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Como mulher empreendedora, e com mais de 15 anos de trajetória em finanças, Júlia tem se dedicado a difundir a importância do planejamento financeiro para uma vida segura e saudável.

A empresária é fundadora e CEO da Mitfokus, uma contabilidade especializada na área médica que se consolidou como uma fintech voltada a cuidar da saúde financeira de médicos, consultórios e clínicas. Com sede em Campinas (SP), a Mitfokus tem atuação nacional, com clientes localizados em pelo menos 23 unidades da federação.

A partir dos serviços oferecidos a empreendimentos em saúde, a Mitfokus soma, em sua história, mais de R$ 100 milhões recuperados, para seus clientes, de impostos pagos acima do que realmente deveriam. Mágica de Júlia e sua equipe? Não, apenas planejamento contábil, fiscal e financeiro.

Um trabalho que permite identificar, nas palavras de Júlia, “ralos financeiros” – dinheiro que consultórios, clínicas e outros estabelecimentos gastam desnecessariamente. Diferentemente de uma contabilidade generalista, o serviço especializado da Mitfokus conhece, de um lado, as especificidades dos negócios na área da saúde. De outro, as particularidades do sistema de tributação incidente sobre esses negócios.

Fala a CEO

“Nossa contabilidade calcula gastos tributários desnecessários, identifica oportunidades como benefícios previstos em lei, orienta e trabalha para o resgate desse dinheiro. E, tão importante quanto, cessa de vez esse escoamento de recursos”, explica.

Além de profissionais altamente especializados, o trabalho conta com metodologia baseada no uso de tecnologia digital.

A decisão de constituir uma contabilidade especializada veio a partir de experiências e dificuldades relatadas em casa pelo marido Dirceu Melo, Cardiologista, em relação ao pagamento de impostos. “Não é algo que se estuda em um curso de Medicina”, comenta Júlia.

A Mitfokus foi fundada, então, para lidar com essa “dor” de profissionais de saúde. Desde a fundação, em 2017, Júlia Lázaro é quem está à frente da empresa, como CEO. Antes disso, especializou-se em Economia, pela Fundação Getúlio Vargas, e fez MBA Internacional pela Universidade de Ohio/FGV.

A empresa e, em especial, a expertise da profissional tornaram Júlia referência quando o tema é saúde financeira de negócios em saúde. É regularmente convidada para compartilhar sua experiência e ministrar cursos.

Dessa jornada, derivou uma outra linha de atuação: a administradora e empresária se firma também como educadora financeira para mulheres.

Júlia tem realizado palestras e outras atividades sobre educação e planejamento financeiro para o público feminino. Também é consultada por veículos de imprensa, como fonte especializada e realiza eventos com as próprias colaboradoras da Mitfokus, sobre o tema, com foco na saúde financeira delas.

Em todas essas ocasiões, procura mostrar como decisões cotidianas de consumo e compras podem ser repensadas e melhor planejadas. Em um mercado de trabalho ainda caracterizado por mulheres ganhando menos que homens, cuidar da vida financeira se torna imprescindível, sublinha a profissional.

“Embora a realidade esteja mudando, dados globais revelam que, ainda, 90% de nós mulheres recebemos salários 20% menores que os dos homens. No Brasil, uma grande parcela das mulheres estão endividadas. Educação e planejamento financeiro são relevantes não só para as finanças pessoais ou de casa, mas para qualidade de vida”, avalia. “Sem planejamento financeiro, sem finanças em dia, em ordem, não há independência feminina”.