Curso gratuito de Auxiliar Administrativo tem inscrições abertas em Sumaré

Formação com 160 horas será realizada na Casa Brasil, em parceria com o Senai

A Prefeitura de Sumaré, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Auxiliar Administrativo. A iniciativa é voltada a jovens a partir de 16 anos e tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional no município.

Com carga horária total de 160 horas, o curso terá início no dia 5 de maio, com previsão de término em 28 de julho. As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h30, na Casa Brasil.

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A formação é direcionada a quem busca ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar conhecimentos na área administrativa, com conteúdos voltados à rotina de escritório, organização de documentos e noções de gestão.

Os interessados devem atender ao requisito de idade mínima de 16 anos. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa Brasil, localizada na Av. Brasil, 201, Nova Veneza. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3903-1167 ou WhatsApp (19) 99944-0425.

Serviço

Curso Gratuito de Auxiliar Administrativo

– Início: 05/05

– Carga Horária: 160h

– Horário: 13h às 16h30

– Idade Mínima: 16 anos

– Local: Casa Brasil | Av. Brasil, 201 – Jardim Conceição (Nova Veneza)

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