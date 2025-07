CAIXA traz novidades na contratação de empréstimo com garantia de imóvel

A CAIXA iniciou as contratações de uma nova versão da operação de crédito para pessoas físicas, de livre destinação, tendo o imóvel como garantia. A linha home equity, agora denominada Empréstimo com Garantia de Imóvel CAIXA, tem como principal vantagem a taxa de juros reduzida em comparação a outras modalidades de crédito pessoal. As taxas partem de 1,32% ao mês e o valor do empréstimo pode chegar a 60% do valor de avaliação do imóvel.

Há modalidades para os diversos perfis e necessidades dos clientes. São aceitos imóveis urbanos (residencial, comercial ou misto), que podem estar quitados ou mesmo financiados pela CAIXA.

Com a implementação do marco das garantias, estabelecido pela Lei nº 14.711/2023, passou a ser possível que um mesmo imóvel sirva de garantia para mais de um empréstimo. Assim, o cliente que financiou o seu imóvel e já pagou parte da dívida pode utilizar o valor remanescente da garantia para ter acesso a mais crédito. Na Alienação Estendida o cliente mantém o contrato original e realiza a contratação de um novo financiamento, utilizando a mesma garantia. Essa operação respeita o valor de financiamento e o prazo remanescente do contrato original, podendo liberar ao tomador um valor adicional, caso a garantia e a renda do cliente suportem.

O prazo do financiamento é de até 240 meses para as operações convencionais e até 360 meses para clientes que fizerem a alienação estendida dos contratos de financiamento ativo na CAIXA, limitado ao prazo de concessão original do financiamento imobiliário.

As simulações e contratações podem ser realizadas nas agências físicas ou através das agências digitais da CAIXA.

Home Equity:

Trata-se de empréstimo de livre destinação, que tem como público-alvo clientes proprietários de imóveis que desejam ter acesso a crédito de valores mais altos, assim como prazos mais alongados e, portanto, prestações mais acessíveis do que as linhas comerciais convencionais. O cliente pode usar o valor do empréstimo como desejar e o imóvel fica alienado fiduciariamente como garantia, mas pode ser utilizado normalmente, como ocorre em um financiamento habitacional.

Atualmente, a CAIXA possui cerca de R$ 6,7 bilhões em contratos ativos na modalidade, com cerca de 54 mil contratos e 25% do market share (posição maio/25) na carteira de empréstimo com garantia de imóvel.

Mais informações estão disponíveis no site da CAIXA.

