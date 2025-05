A Câmara Municipal de Americana realiza na quinta-feira (08) sessão solene para a entrega de moções de aplausos à Casa de Mãe Benedita de Aruanda, à Tenda Espírita Pai João Congo e à Tenda de Umbanda Caboclo Rompe Mato em reconhecimento à contribuição religiosa, cultural e social para o município de Americana. A solenidade foi motivada por requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT), autora das moções que serão entregues durante o evento.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Os homenageados com as moções de aplausos que serão entregues durante a sessão solene:

CASA DE MÃE BENEDITA DE ARUANDA

Fundada há 22 anos com o propósito de auxiliar, por meio da espiritualidade, aqueles que buscam amparo e orientação, a Casa de Mãe Benedita de Aruanda atua com seriedade e respeito à Doutrina Umbandista. Com 50 médiuns atuantes, a casa atende uma média de 450 pessoas ao mês. Acolhe seus frequentadores e sua comunidade, prestando também auxílio aos irmãos que enfrentam dificuldades, por meio de entrega de medicamentos, cestas básicas e outros tipos de suporte, sempre que necessário. Acima de tudo, a casa serve a Olorum (Deus), guiando-se pelos princípios da fé, da caridade e do amor ao próximo.

TENDA DE UMBANDA CABOCLO ROMPE MATO – PAI DONISETE DE OXÓSSI

Sob a liderança de seu fundados, Pai Donisete de Oxóssi, a casa completa 25 anos de existência, demonstrando sempre resiliência e firmeza na preservação de sua fé e missão espiritual. Ao longo de sua trajetória, tem contribuído significativamente para a valorização da cultura da Umbanda – religião genuinamente brasileira, que sintetiza influências das tradições africanas, indígenas e do espiritismo, formando um patrimônio espiritual e cultural único no país. Com 300 médiuns atuantes, a casa atende, em média, 3mil pessoas ao mês.

TENDA ESPÍRITA PAI JOÃO CONGO

Representando um verdadeiro exemplo de resistência e preservação cultural, a Tenda Espírita Pai João celebra 80 anos de existência, evidenciando a importância do combate à intolerância religiosa e da valorização da diversidade espiritual do Brasil. A casa se destaca pela harmonização entre inovação e tradição em suas práticas e rituais. Sua capacidade de adaptação às mudanças foi um fator fundamental para manter o terreiro em funcionamento ao longo de décadas. Atualmente, conta com 65 médiuns e atende aproximadamente 450 pessoas ao mês, que buscam auxílio espiritual e acolhimento.