A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (15) sessão solene para o lançamento oficial do livro comemorativo ao centenário do legislativo municipal, celebrado em 2025. Intitulada “Câmara Municipal de Americana: 100 anos de muita história (1925-2025)”, a obra foi produzida pela Two Produção Cultural, através de um acordo de cooperação técnica com a Câmara. O autor é Orestes Camargo Neves, vereador da 13ª Legislatura.

A solenidade tem início às 19h30, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

Com 320 páginas, o livro reúne um panorama abrangente dos principais acontecimentos no mundo, no Brasil e em Americana, contextualizando cada período legislativo. A obra traz mais de 50 entrevistas com ex-vereadores, atuais parlamentares e familiares, além de contar com uma seção especial em homenagem a vereadores negros e às vereadoras, aos setoristas da imprensa e aos servidores de carreira da Câmara Municipal.

“Como insisto em dizer, nunca foi minha pretensão fazer um livro de História, mas sim de muitas histórias que compõem o Legislativo de Americana. Entre pesquisas, reencontros e entrevistas, revivi muitos episódios contados por familiares e figuras emblemáticas da política local e até mesmo fatos que eu presenciei. É uma homenagem aos que tanto contribuíram para Americana ser como é hoje e, uma inspiração para aqueles que ainda virão”, comenta Orestes de Camargo Neves, autor do livro.

O prefácio é assinado por Erich Hetzl Junior, prefeito de Americana de 2005 a 2008. “Assemelha-se mais a um livro de crônicas do que um mero relato histórico acadêmico. São muitas histórias que formam a história do legislativo. A iniciativa de escrever este livro tem tudo a ver com o apreço que Orestes tem pelo setor público, tal qual ele demonstrou quando me assessorou”, afirma Hetzl Junior.

O trabalho de pesquisa para elaboração do livro contou com documentos do Arquivo Histórico da Câmara para contar os capítulos marcantes do legislativo, que teve papel fundamental no desenvolvimento da cidade através do trabalho dos vereadores, além de informações e depoimentos de personalidades e historiadores da cidade. Tais documentos estão disponíveis para consulta pública mediante solicitação. Interessados em realizar pesquisas semelhantes podem obter informações junto ao Arquivo Histórico do legislativo.

“Marcar o centenário do Legislativo com uma obra como esta é um compromisso com a memória, com a história e com o futuro da nossa cidade. Resgatar os caminhos trilhados ao longo de um século é fundamental para entendermos o papel que o Poder Legislativo tem desempenhado na construção da nossa democracia local. Cada legislatura, cada vereador, cada decisão tomada aqui dentro ajudou a moldar a Americana que conhecemos hoje”, destacou o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria.