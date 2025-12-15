Suzano e AEMA celebram conclusão do primeiro ano de projeto com dia de entretenimento e lazer

A Associação Esportiva Meninas de Americana (AEMA), com o apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou no final de novembro um dia de entretenimento e lazer com alunas e familiares para celebrar o encerramento do primeiro ano do projeto “Um por todos e todos por elas”.

Mais do que incentivar a prática do futsal feminino, a iniciativa busca promover valores como disciplina, convivência, autoestima, inclusão social e desenvolvimento integral das participantes, criando oportunidades que impactam de forma significativa a vida dessas meninas dentro e fora das quadras. O apoio da Suzano reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento social das comunidades onde atua, alinhado ao seu direcionador de gerar e compartilhar valor. Além disso, o envolvimento ativo das mães e dos pais, da comunidade escolar e da empresa fortalece a construção de um coletivo comprometido com a transformação social.

O projeto teve duração de 12 meses e beneficiou aproximadamente 80 meninas, com idades entre 6 e 11 anos, estudantes da rede pública de ensino e/ou que são atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com aulas gratuitas de futsal nos bairros Jaguari e Nova Carioba, em Americana.

