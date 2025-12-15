Ambipar em ação- O Brasil vive um cenário de alta incidência de acidentes em diferentes modais e setores produtivos, o que reforça a necessidade de estruturas capazes de responder rapidamente a emergências ambientais e operacionais. Os dados oficiais que fundamentam esse contexto apontam que acidentes ferroviários somaram 328 no primeiro semestre de 2025, com a maior parte causada por imprudência de terceiros, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Já as rodovias federais registraram cerca de 6.100 mortes em 2024, com um custo econômico estimado em R$ 16 bilhões, conforme a Confederação Nacional do Transporte (CNT).

É nesse cenário que a Ambipar, líder global em soluções ambientais, registrou mais de 50 mil atendimentos em 2025, atuando em rodovias, ferrovias, áreas industriais e regiões portuárias de todo o país. A empresa mantém presença em todos os estados brasileiros, operando 24 horas por dia com equipes especializadas, bases distribuídas estrategicamente e protocolos internacionais de segurança.

Em acidentes rodoviários, por exemplo, a empresa já atendeu 49 mil vítimas nos cerca de 6.500 km de vias onde opera, em estados como Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.



“Os números nacionais mostram que os acidentes, nos mais diversos setores, continuam acontecendo em grande volume. Ter equipes preparadas, com resposta ágil e protocolos sólidos, faz diferença direta na proteção do meio ambiente, das pessoas e da continuidade das operações. Nosso papel é chegar rápido, agir com precisão e minimizar ao máximo os impactos de cada emergência”, afirma Dennys Spencer, head global de prevenção e resposta a emergências da Ambipar.

Estrutura nacional de resposta a emergências

A estrutura operacional da Ambipar conta com mais de 2 mil profissionais, o que possibilita a atuação simultânea em diferentes regiões, inclusive em locais de difícil acesso. O tempo de resposta ocorre em questão de minutos e envolve o acionamento pela central 0800, a saída da base pela equipe de atendimento — com deslocamento variável conforme as condições climáticas —, além do acesso e da localização da ocorrência.

Os acidentes atendidos pela Ambipar têm origem em fatores externos — como falhas técnicas, condições ambientais ou comportamentos de terceiros —, e a atuação da empresa começa apenas após a ocorrência. Mesmo assim, a companhia mantém 100% de taxa de sucesso operacional, já que todas as emergências recebem atendimento conforme os protocolos técnicos, com as medidas cabíveis aplicadas e atuação completa dentro das possibilidades de cada cenário.

“Seguimos ampliando nossa capacidade de atendimento, acompanhando o aumento do fluxo logístico no país e os efeitos dos eventos climáticos extremos, que tornam os cenários de emergência mais frequentes e complexos, preservando vidas e o meio ambiente”, completa Dennys.

Sobre a Ambipar

A Ambipar é líder global em soluções ambientais e investe e opera projetos de descarbonização, economia circular, transição energética e regeneração ambiental. Fundada em 1995, a companhia atua em 41 países com um amplo portfólio de serviços ambientais, especialmente para recuperação de resíduos e respostas a emergências ambientais.

Pioneira em diversos produtos e serviços, é referência no mercado em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com mais de 100 soluções de economia circular, mais de 25 patentes e mais de 50 prêmios de inovação nacionais e internacionais.

Com mais de 23 mil funcionários espalhados pelo mundo e mais de 600 bases operacionais, a empresa possui ações listadas na B3 e na Bolsa de Valores de Nova York.

