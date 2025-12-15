A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda, bloqueou 19.180 URLs usadas para ofertar apostas ilegais no Brasil. Os dados foram obtidos pela Pay4Fun , por meio de pedido à Lei de Acesso à Informação ao Ministério da Fazenda.

Os bloqueios fazem parte da estratégia do governo para frear a atuação de empresas que operam fora das regras do mercado regulado, que entrou em vigor em 2024. Segundo a SPA, esses sites costumam burlar normas de segurança, não recolher tributos e operar sem garantias ao consumidor.



Além das URLs, ao menos 242 páginas e perfis foram removidos em 2025 por promoverem publicidade ilegal sobre bets de janeiro a setembro e 182 publicações que promoviam apostas irregulares.

Sistema financeiro também entra na mira

O relatório mostra que o governo tem atuado para cortar o fluxo financeiro que abastece o mercado ilegal. Entre março e setembro, 483 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas foram encerradas após indícios de ligação com operações não autorizadas.

Instituições de pagamento também foram alvo. A SPA notificou 22 empresas do setor por possível manutenção de contas irregulares. De acordo com o Ministério da Fazenda, as notificações levaram ao encerramento de novas contas e ao envio de informações adicionais para apoiar investigações em andamento.

Irregularidades reportadas e casos pendentes no bloqueio

O documento aponta ainda que 36 instituições comunicaram irregularidades ao governo no período analisado, o que inclui bancos, empresas de pagamento e plataformas digitais. As denúncias enviadas após 15 de setembro seguem em análise. Para a Fazenda, as ações são importantes para reduzir a concorrência desleal entre operadoras autorizadas e ilegais e para consolidar a regulamentação das bets no país.

Para Leonardo Baptista, CEO e cofundador da Pay4Fun, o Brasil deu o passo certo ao regular as apostas online, mas ainda está no meio do caminho.

“Os dados mostram que o mercado ilegal continua muito grande, e é impossível consolidar um setor bilionário enquanto a maior parte das operações permanece fora da fiscalização. Combater o fluxo financeiro irregular e ampliar a regulação para o jogo físico são prioridades claras para o segundo ano da lei. Não regular o que já existe não reduz a atividade, só impede o Estado de acompanhar, arrecadar e proteger o apostador”, aponta o executivo.

