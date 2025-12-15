Vereador esteve com superintendente do DAE, Fábio Oliveira, na região dos bairros próximos

Nesta segunda-feira (15) o vereador Fernando da Farmácia (PSD) esteve com o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, Fábio Renato Oliveira, acompanhando os trabalhos da ‘Operação Perda Mínima’ contra vazamentos e buscando reduzir as perdas de água tratada na região do bairro Cidade Jardim.

O parlamentar esteve na Rua das Violetas, acompanhando trabalhos de funcionários do DAE. “Quanto menos de água vazar e perder, melhor pra todo mundo”. destacou Fernando da Farmácia. O superintendente confirmou o atendimento a demandas locais. “Atendendo a solicitações do vereador estamos na região da Cidade Jardim, Lírios, Mathiensen, Novo Mundo. Enfim, toda essa região”, ressaltou Fábio Oliveira.

Durante a manhã, equipes do DAE estiveram na região dos bairros Conserva e Vila Santa Catarina. “Desde que o Fábio assumiu a superintendência do DAE, vem imprimindo um novo ritmo de trabalho, buscando soluções e acompanhando de perto toda a equipe”, destacou o vereador.

“Cuidar das perdas é importantíssimo. Para que, quanto menos perdas existirem, mais água a gente tem pra população de Americana”, explicou Fábio Oliveira. “Agradecemos por nos atender. O programa “DAE em Ação pela Água” tem sido um verdadeiro sucesso com a Operação Perda Mínima, que combate vazamentos e intensifica reparos e manutenções nos quatro cantos da cidade. Aqui na nossa região, os resultados já são visíveis”, completa o vereador.