Câmara de Americana premia “Destaques Esportivos do Ano” em sessão solene
A Câmara Municipal de Americana realiza nesta segunda-feira (13) sessão solene para entrega do prêmio “Destaques Esportivos do Ano Athos Carlos Pisoni” aos esportistas que se destacaram no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).
O prêmio será entregue aos esportistas que se destacaram no desempenho de suas modalidades no ano de 2025, contemplando 69 atletas masculinos e femininos. Serão premiados os atletas em destaque indicados pelos representantes das modalidades, além de cinco profissionais da área esportiva indicados pela secretaria municipal de Esportes e um profissional da imprensa esportiva.
A partir deste ano, o prêmio passa a receber o nome do atleta Athos Carlos Pisoni, um dos maiores nomes do esporte na história de Americana e medalhista de ouro no tiro esportivo nos Jogos Panamericanos de 1975. Pisoni faleceu em 2025 e sua família receberá uma homenagem póstuma durante a solenidade. A nomeação do prêmio foi motivada por um projeto de decreto legislativo de iniciativa do vereador Thiago Brochi (PL).
Para o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria (PL), o prêmio é um reconhecimento à dedicação e empenho dos atletas americanenses. “Valorizar o esporte é investir no futuro da cidade, incentivando especialmente os jovens a seguirem caminhos pautados pela disciplina, respeito e superação. Será um momento de celebrar não apenas conquistas, mas principalmente histórias de dedicação, esforço e amor pelo esporte. Cada homenageado e sua história, inspiram a todos nós, independente da área”, comentou.
Os homenageados com o prêmio “Destaques Esportivos do Ano Athos Carlos Pisoni” 2026:
|MODALIDADE
|INDICADO
|Atletismo Feminino
|Julia Marques Pires
|Atletismo Masculino
|Daniel Antônio da Silva
|Basquete Feminino
|Taís de Oliveira da Conceição
|Basquete Masculino
|Lucas Henrique da Silva Preto
|Beach Tênis Masculino
|José Henrique Pegorari
|Bicicross Feminino
|Marina Dornelas Bengardini
|Bicicross Masculino
|Enzo Felipe Ribeiro de Souza
|Biribol
|Fernando Tadeu Boer
|Boxe Feminino
|Tárcila Isley de Lima Rocha
|Boxe Masculino
|Lisandro Israel B. Ernandez
|Bumerangue
|Márcio Aparecido Moreira Mora
|Capoeira Feminino
|Isabela dos Santos Pereira
|Capoeira Masculino
|Gabriel Pereira Santécio
|Ciclismo Feminino
|Malu Galvão Silva
|Ciclismo Masculino
|Theo Mendes Mancini
|Corfebol
|João Vitor Pola
|Crossfit Masculino
|Jonathan Bargas
|Damas Feminino
|Isabella Dias de Oliveira
|Damas Masculino
|Rodrigo Aparecido Batista Ferraz
|Fitness
|Ana Lucia Ferreira Roque
|Futebol De Campo Feminino
|Sofia Queiroz Cartone
|Futebol De Campo Masculino
|Murilo Feitoza
|Futevôlei Feminino
|Brisa Borges Queiroz
|Futevôlei Masculino
|Leonardo Strapasson
|Futsal Masculino
|Renan Schumaher Ferreira Gomes
|Ginástica Artística Feminino
|Isadora de Oliveira
|Ginástica Artística Masculino
|José Eduardo Sacoman
|Ginástica Rítmica
|Julia Américo Paulino
|Hand Beach Feminino
|Rafaela Bertassin Nacarato
|Hand Beach Masculino
|Arthur Fernando Zigarti Borges
|Handebol Feminino
|Paloma Maciel Amaral
|Handebol Masculino
|Rodrigo Barbosa Sarra Júnior
|Hipismo
|Natalia de la Rue
|Jiu-Jitsu Feminino
|Eduarda de Oliveira Pilon
|Jiu-Jitsu Masculino
|João Pedro Camargo Leite
|Judô Feminino
|Maria Eduarda Fermoselli
|Judô Masculino
|Gusttavo Diehl
|Karatê Feminino
|Julia Andrade Vieira
|Karatê Masculino
|Artur Leite Matara
|Kart
|Heitor Rechetti
|Kickboxing Masculino
|Luan Damasceno
|Kung-Fu Feminino
|Carolina Bertassi Bonon
|Kung-Fu Masculino
|Rafael Rocha Garcia
|Luta Olímpica Feminino
|Laysla Ribeiro
|Luta Olímpica Masculino
|João Vitor Urbano Batista
|Malha
|Ryan da Silva Melo
|Moutain Bike Masculino
|Marcelo Santos de Brito
|Motovelocidade
|Thiago Henrique Bortoleto Cabral
|Muay Thai Feminino
|Samantha Picasso da Costa
|Muay Thai Masculino
|Lucas Pelluzo Ferreira
|Natação Feminino
|Mariane Souza Silva
|Natação Masculino
|Arthur Corandim
|Parkour
|Safira Camilo Veridiano
|Raquetinha
|Julia Trevizan Campana
|Squash Feminino
|Mariana Campos
|Squash Masculino
|Jurandir Soares Rosa
|Taekwondo Masculino
|Marcelo Fagundes Faria
|Tênis De Mesa Feminino
|Victoria Pacheco Bachin
|Tênis De Mesa Masculino
|Giovanni Fatobene
|Tênis Masculino
|Edu Medici
|Trilha 4×4,
|Fellipe Carrara
|Vôlei De Areia Feminino
|Vanessa Batista Quintiliano Zoppi Campane
|Vôlei De Areia Masculino
|Gabriel Antônio Malagutti
|Voleibol Feminino
|Lavinia Feitoza Bueno
|Voleibol Masculino
|Frederico Maciel Battistuzzi
|Xadrez Feminino
|Ana Clara Gouveia Ramos
|Xadrez Masculino
|João Marcos Gouveia Ramos
|Esportes Adaptados Masculinos
|João Falceti
|Esportes Adaptados Femininos.
|Sandra Cristina Spreafico Marcanato
|Indicado Secretaria De Esportes
|Lucinda Aparecida De Toledo Siqueira
|Indicado Secretaria De Esportes
|Adair Aparecido Rodrigues (Paraná) – In Memorian
|Indicado Secretaria De Esportes
|José Vando De Araujo
|Indicado Secretaria De Esportes
|Osmail Pigatto
|Indicado Secretaria De Esportes
|Fabiano Corazza
|Indicado Secretaria De Esportes
|Marvell Irineu de Moraes
|Imprensa
|Gustavo Camargo Tomazeli
