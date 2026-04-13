Câmara de Americana premia “Destaques Esportivos do Ano” em sessão solene

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta segunda-feira (13) sessão solene para entrega do prêmio “Destaques Esportivos do Ano Athos Carlos Pisoni” aos esportistas que se destacaram no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

O prêmio será entregue aos esportistas que se destacaram no desempenho de suas modalidades no ano de 2025, contemplando 69 atletas masculinos e femininos. Serão premiados os atletas em destaque indicados pelos representantes das modalidades, além de cinco profissionais da área esportiva indicados pela secretaria municipal de Esportes e um profissional da imprensa esportiva.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Câmara de Americana premia “Destaques Esportivos do Ano" em sessão solene

A partir deste ano, o prêmio passa a receber o nome do atleta Athos Carlos Pisoni, um dos maiores nomes do esporte na história de Americana e medalhista de ouro no tiro esportivo nos Jogos Panamericanos de 1975. Pisoni faleceu em 2025 e sua família receberá uma homenagem póstuma durante a solenidade. A nomeação do prêmio foi motivada por um projeto de decreto legislativo de iniciativa do vereador Thiago Brochi (PL).

Para o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria (PL), o prêmio é um reconhecimento à dedicação e empenho dos atletas americanenses. “Valorizar o esporte é investir no futuro da cidade, incentivando especialmente os jovens a seguirem caminhos pautados pela disciplina, respeito e superação. Será um momento de celebrar não apenas conquistas, mas principalmente histórias de dedicação, esforço e amor pelo esporte. Cada homenageado e sua história, inspiram a todos nós, independente da área”, comentou.

Os homenageados com o prêmio “Destaques Esportivos do Ano Athos Carlos Pisoni” 2026:

MODALIDADE INDICADO
Atletismo Feminino Julia Marques Pires
Atletismo Masculino Daniel Antônio da Silva
Basquete Feminino Taís de Oliveira da Conceição
Basquete Masculino Lucas Henrique da Silva Preto
Beach Tênis Masculino José Henrique Pegorari
Bicicross Feminino  Marina Dornelas Bengardini
Bicicross Masculino Enzo Felipe Ribeiro de Souza
Biribol Fernando Tadeu Boer
Boxe Feminino Tárcila Isley de Lima Rocha
Boxe Masculino Lisandro Israel B. Ernandez
Bumerangue Márcio Aparecido Moreira Mora
Capoeira Feminino Isabela dos Santos Pereira
Capoeira Masculino Gabriel Pereira Santécio
Ciclismo Feminino Malu Galvão Silva
Ciclismo Masculino Theo Mendes Mancini
Corfebol João Vitor Pola
Crossfit Masculino Jonathan Bargas
Damas Feminino Isabella Dias de Oliveira
Damas Masculino Rodrigo Aparecido Batista Ferraz
Fitness Ana Lucia Ferreira Roque
Futebol De Campo Feminino Sofia Queiroz Cartone
Futebol De Campo Masculino Murilo Feitoza
Futevôlei Feminino Brisa Borges Queiroz
Futevôlei Masculino Leonardo Strapasson
Futsal Masculino Renan Schumaher Ferreira Gomes
Ginástica Artística Feminino Isadora de Oliveira
Ginástica Artística Masculino José Eduardo Sacoman
Ginástica Rítmica Julia Américo Paulino
Hand Beach Feminino Rafaela Bertassin Nacarato
Hand Beach Masculino Arthur Fernando Zigarti Borges
Handebol Feminino Paloma Maciel Amaral
Handebol Masculino Rodrigo Barbosa Sarra Júnior
Hipismo Natalia de la Rue
Jiu-Jitsu Feminino Eduarda de Oliveira Pilon
Jiu-Jitsu Masculino João Pedro Camargo Leite
Judô Feminino Maria Eduarda Fermoselli
Judô Masculino Gusttavo Diehl
Karatê Feminino Julia Andrade Vieira
Karatê Masculino Artur Leite Matara
Kart Heitor Rechetti
Kickboxing Masculino Luan Damasceno
Kung-Fu Feminino Carolina Bertassi Bonon
Kung-Fu Masculino Rafael Rocha Garcia
Luta Olímpica Feminino Laysla Ribeiro
Luta Olímpica Masculino João Vitor Urbano Batista
Malha Ryan da Silva Melo
Moutain Bike Masculino Marcelo Santos de Brito
Motovelocidade Thiago Henrique Bortoleto Cabral
Muay Thai Feminino Samantha Picasso da Costa
Muay Thai Masculino Lucas Pelluzo Ferreira
Natação Feminino Mariane Souza Silva
Natação Masculino Arthur Corandim
Parkour Safira Camilo Veridiano
Raquetinha Julia Trevizan Campana
Squash Feminino Mariana Campos
Squash Masculino Jurandir Soares Rosa
Taekwondo Masculino Marcelo Fagundes Faria
Tênis De Mesa Feminino Victoria Pacheco Bachin
Tênis De Mesa Masculino Giovanni Fatobene
Tênis Masculino Edu Medici
Trilha 4×4, Fellipe Carrara
Vôlei De Areia Feminino Vanessa Batista Quintiliano Zoppi Campane
Vôlei De Areia Masculino Gabriel Antônio Malagutti
Voleibol Feminino Lavinia Feitoza Bueno
Voleibol Masculino Frederico Maciel Battistuzzi
Xadrez Feminino Ana Clara Gouveia Ramos
Xadrez Masculino João Marcos Gouveia Ramos
Esportes Adaptados Masculinos João Falceti
Esportes Adaptados Femininos. Sandra Cristina Spreafico Marcanato
Indicado Secretaria De Esportes Lucinda Aparecida De Toledo Siqueira
Indicado Secretaria De Esportes Adair Aparecido Rodrigues (Paraná) – In Memorian
Indicado Secretaria De Esportes José Vando De Araujo
Indicado Secretaria De Esportes Osmail Pigatto
Indicado Secretaria De Esportes Fabiano Corazza
Indicado Secretaria De Esportes Marvell Irineu de Moraes
Imprensa Gustavo Camargo Tomazeli

 

