O ex-deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos esta segunda-feira. A ação foi feita pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). A polícia federal acompanha o caso.

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O também ex-diretor da Abin, porém, deixou o Brasil de forma clandestina antes da conclusão do julgamento. Saiba mais abaixo.

Ramagem quase foi pra PF

Quase diretor da PF no governo Bolsonaro, ele foi preso em Orlando, na Flórida, e encaminhado a um centro de detenção na cidade. A detenção ocorreu por questões migratórias, e o governo brasileiro ainda aguarda detalhes sobre como será conduzido o processo de retorno ao país.