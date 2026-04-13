O ex-deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos esta segunda-feira. A ação foi feita pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). A polícia federal acompanha o caso.
Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O também ex-diretor da Abin, porém, deixou o Brasil de forma clandestina antes da conclusão do julgamento. Saiba mais abaixo.
Ramagem quase foi pra PF
Quase diretor da PF no governo Bolsonaro, ele foi preso em Orlando, na Flórida, e encaminhado a um centro de detenção na cidade. A detenção ocorreu por questões migratórias, e o governo brasileiro ainda aguarda detalhes sobre como será conduzido o processo de retorno ao país.
- PF indicou AR e Carlos Bolsonaro por estruturar um esquema de espionagem ilegal usando a ABIN para monitorar autoridades e desafetos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022.
- Amizade com a Família: Ramagem, delegado da PF, construiu laços de confiança com a família Bolsonaro, inclusive passando o Réveillon de 2019 com Carlos Bolsonaro, o que facilitou sua nomeação para a ABIN.