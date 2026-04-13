O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta segunda-feira (13), o programa “Muralha Americana”, que irá ampliar o videomonitoramento interno do município, possibilitando, por meio de projeto de lei enviado à Câmara, a instalação de equipamentos modernos pela administração pública, com função de monitoramento veicular, patrimonial e reconhecimento facial nas vias e prédios públicos do Município de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Além disso, a iniciativa irá possibilitar a integração de câmeras particulares compatíveis com o sistema utilizado pela Guarda Municipal e a disponibilização do “Botão do Pânico” às empresas e comércios participantes.

O projeto detalha a forma como ocorrerá a integração de imagens captadas por sistemas instalados e direcionados para logradouros públicos, sejam integradas ao sistema do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), ampliando a cobertura do videomonitoramento feito atualmente pela corporação.

“Nossa Guarda Municipal tem sido referência no uso da tecnologia no combate ao crime e, agora, estamos dando mais um passo importante nesse sentido. Já temos a cidade cercada pelas câmeras da Muralha Digital, que com esse projeto será ampliada para o videomonitoramento interno, a Muralha Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Um dos focos principais da proposta é um sistema de reconhecimento facial, que será implantado em vários pontos da cidade. Com essas imagens, a Gama terá disponível um banco de dados que ajudará na captura de foragidos da Justiça, de maneira semelhante ao que é feito hoje em todas as entradas e saídas da cidade por meio da Muralha Digital, que tem tecnologia para identificação de placas de veículos.

O novo projeto segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e prevê acesso restrito às imagens, monitoramento com controle e auditoria e proibição de uso indevido ou invasão de privacidade.

Muralha Americana e objetivos

Os objetivos do programa são, ainda, prevenir crimes e atos de vandalismo, melhorar o trânsito e a mobilidade urbana, proteger espaços e patrimônios públicos, apoiar ações da Defesa Civil e reforçar o planejamento da segurança pública. Além disso, será disponibilizado o botão do pânico para comerciantes, o mesmo que hoje é oferecido a escolas e vítimas de violência doméstica e que pode ser acessado em situações de perigo iminente.

“Este projeto é a medida necessária para darmos o próximo passo no sistema de monitoramento interno do Município. Importante ressaltar que o Prefeito mais uma vez assertivamente, apresenta uma solução real implementada pelo poder público de maneira independente, com a possibilidade de atender com maior velocidade todo o município se houver a participação da população, explicou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

“Mais uma vez, a Gama se destaca com um projeto inovador, que com certeza vai fazer a diferença na segurança pública de nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos”, comentou o vice-prefeito Odir Demarchi.