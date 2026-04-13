Defesa Civil de Sumaré recebe mais investimentos: veículo 0km

A Defesa Civil de Sumaré acaba de receber mais um veículo zero quilômetro 4×4, para ampliar e agilizar o atendimento à população, principalmente em emergências relacionadas a chuvas ou estiagem. A viatura foi adquirida com recursos destinados pelo deputado estadual Dirceu Dalben.

A nova caminhonete Mitsubishi Triton GL foi entregue durante a Caravana 3D, realizada na quinta-feira (9) pelo Governo do Estado, em Campinas.

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“Temos defendido, desde o início do nosso mandato, a importância de estruturar e investir na Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais serviços de segurança pública. Em situações onde a população necessita de apoio emergencial, como tempestades, enchentes, deslizamentos de terra, incêndios e outros, são eles que prestam os principais atendimentos e suporte. O constante investimento é importante para que os serviços públicos estejam estruturados e preparados para oferecer atendimentos efetivos e de qualidade às famílias”, destacou Dalben.

Em outubro de 2022, a Defesa Civil de Sumaré já havia sido contemplada com um veículo 4×4, equipamentos de combate a incêndio, motosserras, geradores, tenda, tripés e megafones. Em dezembro de 2023, outra viatura chegou para reforçar os trabalhos. Tudo fruto de emendas parlamentares do deputado Dirceu Dalben, em parceria com o ex-prefeito Luiz Dalben, para reestruturação do departamento.

Além da Defesa Civil, Dirceu Dalben também atuou na reestruturação do Corpo de Bombeiros em Sumaré. Antes, a cidade contava com uma unidade municipal. Hoje tem uma Estação de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, inaugurada em julho de 2023. O parlamentar segue contribuindo com a corporação, destinando recursos de suas emendas parlamentares para a compra de equipamentos e viaturas. A unidade já recebeu um novo veículo Toyota Yaris, balsa de salvamento, caixa ferramentas, atomizador e lavadora alta pressão, e tem mais equipamentos em fase de aquisição.

Dalben também é grande parceiro das Polícias Civil e Militar da cidade. Intermediou reformas no prédio da Delegacia do Município, melhor estrutura para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e serviço 24h, também destinou emenda para o 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) para aquisição de equipamentos, apoiou investimentos estaduais nas corporações, como novas viaturas e tecnologias, assim como a instalação da 2ª Companhia do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no município, fortalecendo as operações de alto risco e combate ao crime organizado.

“Desde o início do meu primeiro mandato como deputado estadual, já são R$ 50,35 milhões em emendas destinadas para Sumaré. Nunca, na história da cidade, houve um deputado que destinasse esse montante de recursos. E além das nossas emendas, a cidade recebeu muitas outras melhorias que articulamos e conquistamos junto ao Governo do Estado, como o Poupatempo, Bom Prato, ETEC (Escola Técnica Estadual) e FATEC (Faculdade de Tecnologia Estadual), viadutos, duplicação e recuperação de rodovias, cestas básicas, diversos projetos e programas que fazem a diferença na vida das pessoas. Tenho muito orgulho de tudo o que já conquistamos juntos e muito mais está por vir! Contem sempre com o amigo e deputado Dirceu Dalben!”, comentou o parlamentar.

Ainda contribuindo com o desenvolvimento de Sumaré, Dirceu Dalben apresentou projeto de lei na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), para que a cidade seja classificada como MIT (Município de Interesse Turístico). Com isso, o município poderá receber mais recursos do Governo do Estado para desenvolver projetos e infraestrutura turística.

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