Câmara de Americana reúne vereadoras e ex-vereadoras para bate-papo

Ocasião teve conversa sobre a importância da mulher no Legislativo

A Câmara Municipal de Americana sediou na terça-feira (11) um encontro com vereadoras e ex-vereadoras para um bate-papo sobre a importância da mulher no Legislativo. A reunião foi organizada pela TWO Produções Culturais, responsável pela criação de um livro comemorativo aos cem anos do legislativo municipal, celebrado em 2025.

Participaram as vereadoras da atual legislatura (19ª), Jacira Chávare (Republicanos), Leonora Périco (PL), Professora Juliana (PT), Roberta Lima (PRD) e Talitha De Nadai (PDT); as ex-vereadoras Maria Inês da Silva (11ª Legislatura, 1993-1996); Lurdinha Ginetti (14ª, 2005-2008); Divina Bertalia (15ª, 2009-2012); e Maria Giovana (17ª, 2017-2020);

O encontro foi conduzido pelo autor do livro “Câmara Municipal de Americana: 100 anos de muita história (1925-2025)”, Orestes Camargo Neves, que coletou depoimentos, memórias e experiências das mulheres que passaram pelo legislativo americanense.

Durante a conversa, Maria Inês da Silva – primeira mulher eleita vereadora em Americana – compartilhou sua vivência de uma época com menos recursos. “No meu tempo não tinha nem computador, era um desafio. Mas é aqui na Câmara que começam os voos maiores”, disse.

Lurdinha Ginetti lembrou sua atuação em defesa da representatividade. “Depois de mim, nunca mais tivemos uma Câmara sem mulher. Hoje somos cinco, um avanço inegável”, comentou.

Divina Bertalia ressaltou a sensibilidade feminina: “A gente sente, vê e ouve diferente. E isso é bom, é fundamental em um ambiente legislativo”, ponderou.

Trabalho

Maria Giovanna Fortunato destacou seu trabalho de investigação dentro da Casa. “Passei metade do mandato mergulhada em uma CEI que desmantelou uma quadrilha no Hospital Municipal. Isso me fez uma política melhor”, afirmou.

As vereadoras da legislatura atual destacaram a força da mulher. “Nós estamos em cinco, mas as portas foram abertas por cada uma das que vieram antes. Ter mais quatro mulheres na Câmara me dá muita força”, disse Roberta Lima.

Leonora Périco, a primeira mulher reeleita em Americana, celebrou o avanço. “Relembrando meu primeiro mandato até agora, vejo como a mulher avançou na política. Somos todas mulheres, cada uma com um pensamento, mas com o mesmo respeito”, observou.

Para Thalita De Nadai, a política é um instrumento de transformação. “Lutei para estar aqui como ponte entre o Executivo e a população. A política é para mudar a vida das pessoas”, frisou.

Jacira Chávare lembrou sua trajetória inspirada pelo tio, ex-vereador e presidente da Câmara. “Depois de três tentativas, consegui. Meu maior sonho é ver 8 a 10 mulheres eleitas, mostrando que mulher dá certo na política”, disse.

Em seu segundo mandato, Professora Juliana refletiu sobre o papel transformador da política. “Se demos um salto quantitativo, agora é hora de dar um salto qualitativo. A política é servir ao interesse público”, reforçou.

Ao final do encontro, o autor do livro destacou o crescimento e a consolidação da participação feminina no legislativo americanense. “A Câmara Municipal de Americana ultrapassa a proporcionalidade nacional, tendo cinco vereadoras entre as dezenove cadeiras da Casa, o que representa pouco mais de 25%. A elas teremos uma justa homenagem em nosso livro”, concluiu.

O material coletado no encontro será parte de um capítulo especial sobre a presença feminina no Legislativo, presente no livro do centenário da Câmara, com lançamento previsto para dezembro de 2025.

