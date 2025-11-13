Santa Bárbara segue com serviços de manutenção em escolas da Rede Municipal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços de manutenção e conservação nas unidades da Rede Municipal de Ensino.

Nesta semana, as equipes realizam o conserto de pisos, rampas e pontos de infiltração na ADI “Geraldo Rocha Campos”, na Vila Linópolis, além de reparos em pisos, paredes e pintura na EMEI “Vera Lúcia Juliato”, na Vila Boldrin.

Na ADI “Euvaldo de Queiroz Dias”, no Planalto do Sol, foi instalado um alambrado para separar a área da creche do estacionamento, além de executados reparos hidráulicos e em pisos.

As ações integram o planejamento anual da Secretaria de Educação, que contempla todas as escolas municipais, com o objetivo de garantir ambientes mais seguros, funcionais e acolhedores para alunos e profissionais da educação.

