Prefeitura de Hortolândia retira leucenas do Parque Lago da Fé

Controle de espécies invasoras busca recuperar áreas verdes de Hortolândia

A Prefeitura está substituindo as leucenas, espécies arbóreas consideradas exóticas e invasoras, por árvores nativas da Mata Atlântica. Um dos parques beneficiados pelo Projeto de Controle é o Parque Socioambiental Lago da Fé, no Pq. Gabriel.

Neste final de semana, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos voltaram a trabalhar no local, removendo leucenas do trecho próximo às quadras esportivas. A autorização para a ação, que acontece em etapas e se estenderá por mais dois finais de semana, foi dada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

De acordo com o Departamento de Licenciamento Ambiental e Gestão de Resíduos, o Projeto de Controle de Leucenas é amparado por duas normas municipais:

Lei Municipal nº 4.035/2022, que proíbe o plantio da leucena e prevê multa por muda;

Decreto Municipal nº 5.175/2023, que institui o Plano Piloto de Controle da espécie.

Remoção

A remoção das árvores invasoras é uma das etapas do processo, conforme explica a bióloga Niara Brambila, do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável.

“A gente faz a retirada completa das plantas e, em seguida, a gestão dos resíduos, para evitar que ela rebrote. Depois, vem o replantio com espécies nativas, que ajudam a trazer de volta a biodiversidade e proteger as nascentes”, ensina Niara. “O projeto de controle da leucena tem sido um trabalho importante para recuperar áreas verdes aqui da cidade. A leucena é uma espécie invasora que cresce rápido e acaba tomando o espaço das árvores nativas”, acrescenta a bióloga.

Após a retirada das leucenas, o Pq. Lago da Fé ganhará mudas de Mutamba, Mirindiba rosa, Sangra d’água, Guapuruvu, Sibipiruna, Aroeira pimenteira, Amendoim bravo, Jequitibá e Ipê roxo, dentre outras.

Áreas

Confira abaixo as áreas beneficiadas, inicialmente:

* Viário Central – Carmem Cristina, Jd Minda e outros;

* Parque Socioambiental Lago da Fé – Pq. Gabriel;

* Parque Socioambiental Aloízio Pereira Silva – Pq. Perón;

* Parque Socioambiental do Jardim Amanda – Jd. Amanda.

