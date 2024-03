Câmara de Sumaré faz homenagem a 11 mulheres

A Câmara Municipal de Sumaré realiza, nesta quinta-feira (14),

sessão solene de entrega dos diplomas Cida Segura e Anita Garibaldi, em homenagem às mulheres que se destacaram no município. O evento acontece a partir das 19h, no Anfiteatro Dirce Dalben, no antigo Seminário de Nova Veneza (Avenida Brasil, 1.111). No total, serão 11 homenageadas indicadas pelos vereadores. Todas as escolhidas foram aprovadas por unanimidade pelos parlamentares.

Quatro mulheres serão agraciadas com o Diploma de Honra ao Mérito Cida Segura: Elaine Bejamim, Sandy Vaughan Vieira, Simone Garcia Amaral Silva e Sueli Gonçalves da Silva. O nome da honraria é uma homenagem a Maria Aparecida de Jesus Segura, importante liderança popular que morreu em 2003.

Mineira de nascimento, Cida Segura era moradora de Sumaré, onde atuou na luta pela reforma agrária e liderou grandes ocupações em áreas da Fepasa. Mais tarde, junto com as Mulheres da Terra, ajudou na construção da escola do Assentamento II de Sumaré, que atualmente leva seu nome. Lutou também para que a cidade tivesse sua primeira unidade do Programa Saúde da Família (PSF). Participou da fundação da Organização das Mulheres Assentadas e Quilombolas do Estado de São Paulo (OMAQUESP), foi militante das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e do Partido dos Trabalhadores (PT).

Outras sete mulheres receberão o Diploma de Honra ao Mérito Anita Garibaldi: Cintia Carolina Vitorino Moreira, Deny Tozatti, Edenise Correia Gemin, Mara Dalben, Maria das Dores Caroba, Osvarina Oliveira e Rosa Maria Goes da Silva. O prêmio é uma referência à catarinense Anita de Jesus Ribeiro, que morreu na Itália em 1849. Anita Garibaldi ficou conhecida como a “Heroína dos Dois Mundos”, por ter participado de diversas batalhas, no Brasil e na Itália, ao lado de seu marido, Giuseppe Garibaldi. Lutou na Revolução Farroupilha (Guerra dos Farrapos), na Batalha dos Curitibanos e na Batalha de Gianicolo, na Itália.

Os dois diplomas do Legislativo sumareense são tradicionalmente entregues em março, mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. As homenagens estão previstas no Decreto Legislativo nº 521/2021, que compila as disposições que disciplinam as honrarias instituídas pela Câmara Municipal de Sumaré.

