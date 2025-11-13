Câmara entrega diploma “Atirador Destaque do Ano” em Americana nesta 5ª-feira

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (13) sessão solene para entrega do diploma de “Atirador Destaque do Ano” ao atirador Brayan Marcelo Mariano de Oliveira, por destaque no exercício de suas atividades no Tiro de Guerra 02-045 de Americana. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O diploma “Atirador Destaque do Ano” é entregue anualmente pela Câmara após indicação feita pelo Tiro de Guerra 02-045 do atirador que mais se destacou durante o ano. A honraria foi instituída em 2009 através de decreto legislativo de autoria do vereador da 14ª e 15ª Legislaturas Luiz Antonio Crivelari.

Biografia

Brayan Marcelo Mariano de Oliveira nasceu em Americana em 20 de junho de 2005.

Matriculado no Tiro de Guerra 02-045 Americana em 07 de março, já nos primeiros dias demonstrou devoção a Pátria, abnegação e uma enorme Fé na missão do Exército Brasileiro.

Foi voluntário para fazer o Curso de Formação de Cabos, sendo selecionado por seus méritos, se tornando monitor da Turma de 2025 do TG.

Em todo período que passou na caserna, o Monitor Mariano tem se destacado por seu elevado nível de comprometimento, trabalho em equipe, iniciativa, dedicação, disciplina e vontade: atributos que refletem no nível de confiança de seus superiores e pares para o cumprimento das missões recebidas.

Embora ainda jovem, o Monitor demonstra alto grau de responsabilidade e de profissionalismo em todas as tarefas que lhe são confiadas.

Monitor responsável e educado, sempre dando suporte e segurança aos colegas de serviço. Em essência, um líder nato, demostrado nas solenidades e formaturas onde atuou como Comandante da Tropa.

Seus atributos narrados retratam que assimilou e aperfeiçoou de maneira excepcional os valores, crenças e costumes que lhe foram ensinados no período de instrução, o que com certeza refletirá num desempenho exemplar em toda função de liderança que venha exercer e numa conduta reta de cidadão.

Seu esforço em fazer o que é certo, acreditar no que faz e pensar no próximo, lhe conduziram ao desempenho alcançado, o que refletiu na sua escolha como referência do efetivo matriculado no corrente ano.

