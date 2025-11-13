Hortolândia: programa oferece 120 vagas gratuitas para oficina de Produção 3D

Atividades do Caminho da Capacitação acontecem de 12 a 19 de novembro na Praça da Cidadania; inscrições estão abertas no site do programa

O Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo voltado à formação profissional gratuita, chega à Praça da Cidadania de Hortolândia com uma nova oportunidade de aprendizado voltada à tecnologia e à inovação.

Nos dias 12, 13 e 14 e 17, 18 e 19 de novembro, a carreta de Tecnologia oferecerá a oficina “Do desenho ao objeto: Produção 3D na prática”, voltada a quem deseja aprender mais sobre modelagem e impressão 3D.

Assim como nas edições anteriores, realizadas em São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes, a ação integra o programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo que percorre o Estado com carretas-escola oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas.

Etapa

Nesta etapa, estão sendo disponibilizadas 120 vagas voltadas ao aprendizado em tecnologia e inovação.

As aulas estão sendo realizadas na Rua Congonhas, nº 505, bairro Nova América, em uma unidade móvel totalmente equipada como sala de aula. Cada oficina tem duração de quatro horas, com turmas nos períodos da manhã (das 8h às 12h) e da tarde (das 13h às 17h).

O conteúdo é ministrado por profissionais do Centro Paula Souza, e ao término das atividades, todos os participantes recebem certificado de conclusão.

A iniciativa é uma parceria entre o Fundo Social de São Paulo e a Prefeitura de Hortolândia, com foco na geração de renda, inclusão e desenvolvimento social. As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até o preenchimento das vagas, por meio do formulário http://www.cursofussp.sp.gov.br .

Sobre o Programa

Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o Caminho da Capacitação integra o Superação SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com mais de 30 carretas itinerantes e cerca de 40 cursos gratuitos em diferentes áreas, o projeto promove transformação social por meio da educação profissional, ampliando o acesso ao conhecimento e às oportunidades de trabalho em todo o Estado.

Mais informações sobre os cursos e o cronograma completo estão disponíveis em: http://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br

