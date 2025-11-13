Em operações contra bebidas, adega de Americana interditada por documentos

Vigilância Sanitária interdita adega e realiza blitz com a Gama para coibir perturbação do sossego em alguns locais

A Vigilância Sanitária de Americana realizou, na noite desta quarta-feira (12), mais uma ação de fiscalização em conjunto com a Guarda Municipal de Americana (Gama). A operação teve como objetivo verificar a procedência de bebidas alcoólicas comercializadas em estabelecimentos e atender às reclamações relacionadas à perturbação do sossego público.

Durante a blitz, foram fiscalizados dois locais. Em uma adega localizada no Jardim Lizandra, as equipes constataram que o estabelecimento promovia eventos sem possuir a devida autorização para essa finalidade. Diante disso e da ausência do Certificado de Licenciamento Integrado (CLI), o local foi interditado. Não foram encontradas irregularidades em relação às bebidas.

Já em um posto de combustível na Avenida Brasil, a equipe foi acionada após denúncias de som alto proveniente de veículos de frequentadores do espaço. No momento da inspeção, o posto apresentou CLI válido, e não havia carros com som ligado. Os responsáveis foram orientados a coibir o som elevado de veículos dentro das dependências do posto e da loja de conveniência. Também não foram encontradas irregularidades nas bebidas comercializadas no local.

Fiscalizações

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, destacou a importância das fiscalizações conjuntas para garantir o cumprimento das normas e a tranquilidade da população. “Essas ações integradas fortalecem o trabalho da Vigilância e contribuem para coibir práticas irregulares que afetam o sossego e a segurança dos cidadãos. Nosso papel é assegurar que os estabelecimentos estejam devidamente licenciados e operem dentro da legalidade”, afirmou.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, reforçou que as operações continuarão ocorrendo de forma periódica e estratégica. “A fiscalização é essencial para manter a ordem e garantir que a população possa usufruir dos espaços urbanos com segurança. Estamos intensificando as ações, especialmente em locais com maior incidência de denúncias”, ressaltou.

As operações seguem dentro do planejamento da Uvisa para promover um ambiente mais seguro, regularizado e harmonioso em Americana.

