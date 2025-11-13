Novo campo de society no Jd. Amanda, em Hortolândia, será entregue mês que vem

Prefeitura vistoriou obra do campo de futebol society, na manhã desta quarta-feira (12); espaço esportivo integra o futuro parque do Jardim Amanda que está em construção

Hortolândia vai ganhar mais um espaço para a bola rolar. É o novo campo de futebol society do Jardim Amanda, que está praticamente pronto. A previsão é que o local seja entregue em 30 dias. O anúncio foi feito pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes, que vistoriou a obra na manhã desta quarta-feira (12/11). A vistoria também foi acompanhada pelo secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin, e pelos secretários adjuntos de Serviços Urbanos, Marco Antonio Panício “Mercadão”, e de Obras, Renato Sarto.

O novo campo, com mais de 1.000 m2 de área, fica ao lado do tradicional Campo da Mina. O espaço já está com grama sintética, alambrados, rede de proteção, traves e refletores. As arquibancadas, para em torno de 200 pessoas, também estão prontas.

Para finalizar a obra, serão feitos serviços de paisagismo e embelezamento e colocação de gramado em volta do campo. Também será implantada uma academia ao ar livre. O novo campo integra o futuro parque do Jardim Amanda, cuja construção está em andamento. A primeira parte da obra do parque está prevista para ser entregue em dezembro. No futuro parque serão construídos mais dois campos de futebol society.

Ainda durante a vistoria, o prefeito Zezé conversou com moradores da região que jogavam bola no Campo da Mina. No bate-papo, o prefeito pediu para que a comunidade ajude a conservar o novo campo até que os trabalhos sejam concluídos.

CAMPO DO JARDIM ADELAIDE

O prefeito Zezé Gomes também vistoriou o campo de futebol society Adriana Maria de Oliveira, no Jardim Adelaide, na manhã desta quarta-feira. O local foi fechado temporariamente para troca da grama sintética e serviços de manutenção geral, no mês passado. O campo já está com a grama nova colocada.

CAMPO DO SANTA CLARA

Ainda na manhã desta quarta-feira, o prefeito Zezé Gomes vistoriou a obra do campo de futebol society no Jardim Santa Clara do Lago. A construção está avançada. A colocação de grama sintética no piso do campo está quase concluída. O espaço fica na área onde existia o antigo CIF Santa Clara.

O projeto contempla não apenas a implantação do gramado artificial, mas também a recuperação das estruturas metálicas dos alambrados, a instalação de iluminação em LED e melhorias no entorno, como pintura, troca de peças da academia ao ar livre e zeladoria geral. De acordo com a Secretaria de Obras, os trabalhos devem durar em torno de 20 dias.

Com essas ações todas, Hortolândia reforça sua rede de equipamentos voltados para o futebol society. Hoje, a cidade já conta com espaços públicos de grama sintética disponíveis nos bairros Remanso Campineiro, Jardim Nova América, Jardim Santa Izabel, Jardim Minda, Jardim Alvorada (Arena Esportiva), Jardim Novo Ângulo (Praça da Cidadania), Parque Gabriel (Lago da Fé), Jardim Santa Rita de Cássia e Praça da Penha.

