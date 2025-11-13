Americanense Oscar avalia possibilidade de ‘pendurar as chuteiras’ após susto

Leia + sobre esportes

O jogador Oscar, meio-campista do São Paulo, avalia a possibilidade de encerrar a carreira de atleta profissional aos 34 anos depois do susto na última terça-feira (11), quando precisou ser encaminhado às pressas ao Hospital Albert Einstein ao passar por um problema cardíaco.

Segundo informações da mídia esportiva, a situação gerou grande preocupação em Oscar – que é americanense – e em seus familiares mais próximos, que querem que o atleta não retornando mais aos gramados. No momento, a decisão de ‘pendurar as chuteiras’ está nas mãos do jogador.

Com a vida financeira sólida após anos de carreira na Europa e no futebol chinês, Oscar entende que não teria a necessidade de seguir atuando por salários. Além disso, o fato do se tornar pai pela terceira vez influencia. Devido a isso, a chance de o jogador parar é alta.

O caso de Oscar chamou a atenção até mesmo de dirigentes do Shanghai Port, clube onde atuou por vários anos na última década, e que abriu as portas para o brasileiro caso ele necessite de algum tratamento específico no país asiático.

Com contrato com Oscar até 2027, o São Paulo não trabalha no momento com a hipótese de encerrar o vínculo com o atleta. Oscar tem vencimentos mensais na casa dos R$ 2,3 milhões. Porém, metade do pagamento é custeado pela Superbet, patrocinadora máster do São Paulo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP