Geasiel morre afogado tentando salvar sua doguinha em Americana
TRAGÉDIA – Geasiel Ferreira da Silva, conhecido como “Dente”, de 35 anos, morreu afogado na tarde de quarta-feira (12) após tentar salvar sua cachorrinha que havia pulado no Rio Jaguari, em Americana.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ele entrou na água para resgatar o animal, mas acabou sendo levado pela correnteza.
As buscas duraram mais de três horas, e o corpo foi encontrado no início da noite, próximo ao ponto onde ele havia entrado no rio.
