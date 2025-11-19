A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (24) sessão solene para a entrega de título de cidadão americanense ao senhor João Carlos Tancredi, por relevantes serviços prestados ao município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Jacira Chávare (Republicanos). Os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas nascidas em outros municípios que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico em Americana.

Biografia – João Carlos Tancredi

Nascido em Santos, mudou-se para Americana aos quatro anos de idade, onde viveu por muitos anos na Fazenda Santa Lúcia. Formou-se em Engenharia Agronômica e dedicou sua vida profissional ao serviço público do município, ingressando na Prefeitura em 1978. Atuou inicialmente no Departamento de Obras e Planejamento, sendo responsável pela arborização de praças e pela elaboração de projetos de paisagismo.

Em 1983, tornou-se peça fundamental na criação do Parque Ecológico Cid Almeida Franco, contribuindo diretamente para a concretização desse importante espaço de lazer e conservação ambiental, e um verdadeiro marco para a cidade de Americana.

Desde então, tem se dedicado integralmente à gestão e ao desenvolvimento do Parque Ecológico. Responsável pela administração desde sua inauguração, formou uma equipe composta por profissionais comprometidos e essenciais ao funcionamento do espaço.

Ao longo de mais de 42 anos de dedicação, participou de momentos marcantes na história do Parque, como a complexa logística que envolveu a chegada da girafa, em 2002.

Pai dedicado de cinco filhos, viu sua família crescer e prosperar nesta cidade. Hoje, avô exemplar, continua sendo um cidadão que não apenas vive em Americana, mas contribuiu de forma assídua para seu desenvolvimento, engrandecendo-a com seu trabalho e com a paixão que coloca em tudo o que faz.

