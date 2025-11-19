Hortolândia celebrará com feriado o Dia da Consciência Negra (20/11)

Expediente administrativo na Prefeitura será retomado na segunda-feira, dia 24

Nesta quinta-feira (20), “Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra”, é feriado em Hortolândia. A data é um símbolo da luta contra o racismo no Brasil. O atendimento administrativo prestado à população, nos espaços e órgãos públicos municipais, estará suspenso. De acordo com “Calendário de Feriados, Pontos Facultativos e Dias Ponte para 2025”, a sexta-feira (21/11) é considerada “Dia Ponte”, conforme prevê o Decreto Nº 5.672, de 25 de julho de 2025, publicado na edição 2521 do Diário Oficial Eletrônico do Município.

O expediente será retomado na próxima segunda-feira (24/12). Durante o “feriadão”, serviços públicos essenciais, como os das áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos, funcionarão normalmente.

Confira abaixo:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h

Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas

Guarda Municipal

Defesa Civil

Os dois Conselhos Tutelares

O DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão municipal que cuida de questões referentes aos animais, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, funcionará em esquema de plantão neste período.

O CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), órgão ligado à Secretaria de Governo, que atende casos de violência doméstica contra a mulher, também funcionará em regime de plantão no “feriadão”.

O sistema de coleta seletiva, tanto a coleta porta a porta quanto a coleta mecanizada de recicláveis nos LEVs (Locais de Entrega Voluntária), funcionará normalmente. Os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis) também manterão a rotina habitual. A lista de PEVs e LEVs existentes na cidade, onde os munícipes poderão descartar esses materiais, está disponível no aplicativo “Agenda Verde” ou no site da Prefeitura, neste link.

Abaixo, você encontra os telefones dos serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela Prefeitura, que funcionarão neste período:

Guarda Municipal: 153 e 0800 111 580

SAMU: 192

Bombeiros:193

Defesa Civil: 199

Hospital Municipal Mário Covas: (19) 3809-5100

DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal): (19) 3897-3312 e (19) 3897-5974

Conselho Tutelar II: (19) 99979-9903 (atendimento a bairros das região do Jardim Amanda e Jardim Novo Ângulo)

Conselho Tutelar I: (19) 99785-2442 (demais bairros do município)

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher): (19) 97171-5655

