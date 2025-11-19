O Presidente da Câmara de Sumaré, vereador Hélio Silva, concedeu uma Moção de Congratulações ao projeto Kamikaze Rolimã, representado por Júlio Gago e por toda a sua equipe, reconhecendo o destaque regional, o impacto social e o resgate de tradição proporcionados pelo grupo.

A homenagem foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e celebra o sucesso do Festival de Rolimã, realizado no dia 9 de novembro, que reuniu mais de mil pessoas na região do Matão, em um evento que levou nostalgia, inclusão e integração às famílias de Sumaré e Americana.

O presidente Hélio Silva ressaltou a importância da união regional:

“Essa troca de conhecimento entre Sumaré e Americana é de suma importância. Quem ganha é a população. Eventos como este fortalecem nossas comunidades e mostram o poder do esporte, da cultura e da integração social.” — destacou o presidente da Câmara, Hélio Silva.

O Kamikaze Rolimã se destacou pela organização, pelo caráter inclusivo — com carrinhos adaptados para crianças PCD — e pela variedade de modelos que encantaram o público. O trabalho de Júlio Gago, agora conhecido como Gago do Rolimã, tem ganhado força em toda a região.

Em nome da equipe, Júlio Gago agradeceu o reconhecimento:

“Receber o apoio do presidente Hélio Silva e da Câmara de Sumaré nos motiva ainda mais. Esse evento foi feito com carinho para a população, para resgatar a infância e unir as famílias. Ver esse reconhecimento nos dá força para continuar ampliando o projeto.” — afirmou Júlio Gago.

A Moção consolida o Kamikaze Rolimã como uma das iniciativas comunitárias mais relevantes da região, fortalecendo laços e promovendo atividades que unem gerações.

