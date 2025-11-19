O Palmeiras volta a campo esta quarta-feira depois de duas derrotas no Brasileirão e a perda da liderança para o Flamengo. O Verdão encara o Vitória em casa e precisa voltar a vencer para passar o rubro-negro, que encara o Fluminense no clássico carioca. A partida terá transmissão de Premiere e SporTV.

Retornos para o Palmeiras – Abel Ferreira terá retornos importantes para o confronto. Andreas Pereira e Allan, que cumpriram suspensão contra o Santos, devem reassumir posições no meio-campo. Por outro lado, seguem como baixas os lesionados Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton. Além disso, seis jogadores convocados para a Data Fifa serão reavaliados antes da partida.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs (Gómez) e Jefté (Piquerez); Aníbal, Andreas Pereira, Maurício (Veiga) e Allan; Bruno Rodrigues e Flaco López.

No Vitória, Jair Ventura convive com uma série de desfalques no departamento médico. Lucas Arcanjo, Edu, Ismael, Jamerson e Fintelman seguem fora. Claudinho voltou a sentir dores no joelho e também deve desfalcar o time. A boa notícia fica por conta das voltas de Fabri e Raúl Cáceres, que treinaram normalmente e estarão à disposição do treinador.

O Palmeiras sabe que encontrará um Flamengo altamente estudado na final da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 29 de novembro de 2025. Isso porque Filipe Luís tem dedicado parte do seu dia exclusivamente para analisar o trabalho de Abel Ferreira. O técnico rubro-negro mergulhou fundo em padrões e variações do time alviverde, de olho em qualquer detalhe que possa minar a força palmeirense.

