Ana Paula Moreti e nove grandes pianistas brasileiros, todos com trajetória marcante no Brasil e no exterior, se reúnem dezembro para espetáculo em Campinas.
Um espetáculo inédito que une a consagrada cantora recentemente eleita Melhor Intérprete de MPB da Região Sudeste pelo Prêmio Profissionais da Música em apresentação no renovado e tradicional Teatro interno do Centro Convivência em Campinas, na quarta-feira 3 de dezembro, às 20h, com ingressos a preços simbólicos, proporcionando acessibilidade e democratização da arte.
Os pianistas convidados
André Marques – Pianista de Hermeto Pascoal desde os 17 anos, um dos mais renomados pianistas de jazz do Brasil;
André Mehmari – Um dos pianistas brasileiros mais aclamados internacionalmente, passeia com maestria entre o popular e erudito;
Cristovão Bastos – Maestro e pianista, parceiro de Chico Buarque, Cristovão compôs pérolas como “Todo Sentimento” e Resposta ao Tempo”;
Erik Escobar – Pianista e produtor musical já tocou, produziu e viajou com artistas como Sandy e Junior, Gilberto Gil, Jairzinho, entre outros;
Guilherme Ribeiro – Pianista, arranjador e compositor. Já tocou ou gravou com artistas como Paulo Moura, Raul de Souza, Dominguinhos, Arnaldo Antunes, Lea Freire entre outros;
Marco Brito – Pianista de Ivan Lins há mais de 20 anos e Rosa Passos;
Michel Limma – Diretor musical de Ed Motta;
Paulo Calasans – Pianista de Djavan há mais de 30 anos, maior “sideman” do Brasil, já acompanhou a maioria dos grandes artistas da MPB;
Thiago Santana – Pianista de Ana Paula Moreti há mais de 15 anos, diretor musical de Rodriguinho e Legado.
Um show sensível e de alta performance
Juntos, esses músicos somam mais de 15 indicações e prêmios Grammy, confirmando a excelência do projeto “Um Piano em Cada Canto”.
O repertório presta homenagem a compositores brasileiros octogenários consagrados, que continuam marcando a história da nossa música. Serão apresentadas releituras emocionantes de obras de Gilberto Gil, Ivan Lins, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gonzaguinha, Marcos Valle, entre outros.
Cada pianista executará uma ou duas músicas, criando um mosaico sonoro sofisticado e diverso junto a voz ímpar de Ana Paula Moreti.
Este espetáculo marca também, o lançamento oficial nas plataformas digitais do projeto “Um Piano em Cada Canto”, que celebra a riqueza da música brasileira por meio de encontros entre piano e voz. É também, uma celebração aos nossos grandes compositores, verdadeiros patrimônios da cultura brasileira.
Depoimentos sobre Ana Paula Moreti
“A Ana, além de uma personalidade muito bonita, é uma cantora maravilhosa!” — Ivan Lins
“Você canta maravilhosamente bem e com o coração. Parabéns por esta voz belíssima, educadíssima, afinadíssima, swingando com elegância e sem exagero. Já sou sua fã!” — Rosa Passos
“Tudo lindo! A Ana arrasa. Que timbre, que afinação!” — Jane Duboc
“Vocês são o futuro! Não consigo parar de ouvir os discos de Ana Paula. A voz está em
destaque, no lugar que uma cantora com esta qualidade merece. Tudo lindo!” — Flora Purim
“Um Piano em Cada Canto” é realizado através dos fomentos ProAC SP e PNAB Minc. Produção: Ana Paula Moreti e Alexandre Cunha. Apoio: Juca Jazz e Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativas do Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura, Governo Federal.
Serviço:
UM PIANO EM CADA CANTO
Ana Paula Moreti e grandes Pianistas do Brasil
Data: 03 de Dezembro 2025
Horário: 20h
Ingressos: R$ 10 / R$ 5 – à venda exclusivamente online – Lets Events https://web.lets.events/e/um-piano-em-cada-canto
Local: Teatro Interno do Centro de Convivência Cultural – R. General Osório, Praça Imprensa Fluminense – Cambuí, Campinas – SP
Acessibilidade: O show contará com intérprete de Libras.
