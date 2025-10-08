Câmara Jovem- Cerca de cinquenta alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Milton Santos, do bairro Parque Dom Pedro II, na região da Praia Azul, visitaram nesta quarta-feira (8) a Câmara Municipal de Americana para participarem do projeto Câmara Jovem. Os estudantes simularam uma sessão ordinária da Câmara e atuaram como vereadores por um dia, debatendo projetos de lei e indicações de própria autoria no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Ana Cecilia Jiurente Alves (presidente), Ludmila Soares Rodrigues dos Santos (primeira secretária) e Anna Beatriz Silva de Araújo (segunda secretária). Foram discutidas cinco indicações e uma moção.

O presidente da Câmara de Americana, Léo da Padaria (PL), utilizou a palavra para destacar a importância da Câmara como espaço de diálogo aos estudantes. “Hoje vocês estão tendo a oportunidade de debater seus projetos no local onde importantes discussões para a cidade acontecem. Fico feliz em ver a participação de vocês aqui como vereadores”, disse Léo.

Em seguida o vereador Thiago Brochi (PL) reforçou como o projeto pode estimular a visão crítica dos jovens e proporcionar melhorias para a região onde vivem. “É muito importante que vocês observem como está a estrutura ao seu redor e se os serviços básicos estão sendo oferecidos. Os projetos de vocês podem ser recebidos pelos vereadores e, consequentemente, serem revertidos em melhorias para o seu bairro”, concluiu Brochi.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo.

Vereadores mirins na Câmara Jovem

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– A indicação de autoria do vereador Klaudio Pazzin Ivanha, pedindo a instalação de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região da Praia Azul, foi aprovada por unanimidade.

– A indicação de autoria do vereador Larah Brenda Brito Rodrigues, pedindo a revitalização de uma praça na região da Praia Azul com a instalação de brinquedos, aparelhos de ginástica e uma base da Guarda Municipal, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Samuel Henrique dos Santos, solicitando o aumento da disponibilidade de transporte escolar para estudantes do ensino fundamental, foi aprovada com dezessete votos favoráveis e um contrário.

– Indicação de autoria da vereadora Paola Vitoria da Silva, solicitando a ampliação da cobertura do pátio, criação de quadra de vôlei e implantação de brinquedoteca na Escola Municipal Milton Santos, foi aprovada com 17 votos favoráveis e um contrário.

– Indicação de autoria do vereador Isac Freire de Moura solicitando a pintura das linhas de delimitação de campo de futebol e manutenção do alambrado na região da Praia Azul foi rejeitada por 17 votos contrários e um favorável.

– A moção de aplausos à Sala Maker da Escola Milton Santos, de autoria da vereadora Khiara Beatriz Alves Lacerda, foi aprovada por unanimidade com 18 votos favoráveis.