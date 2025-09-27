Câmara Jovem: alunos da EE Profª Sinésia Martini e Politec participam

O projeto educacional “Câmara Jovem” da Câmara Municipal de Americana realizou nesta quinta-feira (24) a terceira sessão simulada de 2025 no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Cerca de setenta alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professora Sinésia Martini, do bairro São Benedito, na região da Praia Azul, participaram das atividades.

Ainda na escola, os alunos receberem o apoio dos coordenadores, professores e assessores da Câmara para a realização de várias etapas do projeto, como pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Bianca Ferreira (presidente), Arthur de Barros Jardim (primeiro secretário) e Alice Lascovich Sergio (segunda secretária). Foram discutidos um projeto de lei, três requerimentos e duas indicações.

Os vereadores Renan de Angelo (Podemos) e Thiago Brochi (PL) utilizaram a palavra para ressaltar a importância do projeto Câmara Jovem e demonstrar como a política influencia na vida das pessoas. “Todas as mudanças na sociedade passam por decisões políticas. Vocês precisam cumprir com o papel de cidadão, acompanhando e cobrando os agentes políticos e, quem sabe um dia, estarão aqui como vereadores”, comentou Renan.

“Os vereadores não têm o poder de executar políticas públicas, mas têm o dever de cobrar o Poder Executivo e buscar ferramentas para atrair verbas para o município. Hoje as redes sociais facilitam a o processo de acompanhar o trabalho dos parlamentares e para o contato direto com a população que pode sugerir melhorias”, disse Brochi.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

– Indicação de autoria dos vereadores Giovanny dos Santos Silvestre e Lorena Vitória Martins de Paula Oliveira, pedindo a reforço no patrulhamento e instalação de uma base policial no bairro Praia Azul

– Indicação de autoria do vereador Davi Luiz Pereira de Agostinho, solicitando aumento de linhas de ônibus e melhorias no atendimento para os usuários do transporte coletivo no bairro Praia Azul.

– Indicação de autoria dos vereadores Davi Luiz Pereira de Agostinho, José Augusto Siqueira Costa, solicitando a contratação de garis para a limpeza das ruas no bairro Praia Azul.

– Indicação de autoria dos vereadores Heloa Corato Ferreira, Helena de Brito Pivi e Stephany Marcelino de Oliveira solicitando a instalação de pronto socorro 24h no bairro Praia Azul.

– Indicação de autoria da vereadora Lorenna Santos, solicitando a reparos na pavimentação de vias no bairro Praia Azul.

– Indicação de autoria dos vereadores Laura Martinez, Ana Laura faria Bazana, Maria Valentina Oliveira, José Augusto Siqueira Costa, Emmanuel Costa Gomes e Arthur de Barros Jardim solicitando providências para a solução de problemas de falta d’água no bairro Praia Azul.

Politec

Cerca de cinquenta alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Politec, do bairro Residencial Nardini, visitaram também nesta quinta-feira (25) a Câmara Municipal de Americana para participarem do projeto Câmara Jovem. Os estudantes simularam uma sessão ordinária da Câmara e atuaram como vereadores por um dia, debatendo projetos de lei e indicações de própria autoria no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Avril Molina Ramirez (presidente), Murilo Gabriel Piveta Rodrigues (primeiro secretário) e Ana Liz Ragonha Braga (segunda secretária). Foram discutidos um projeto de lei e cinco indicações.

O vereador Thiago Brochi utilizou a palavra para conversar com os estudantes e destacou como os jovens podem participar diretamente da política. “Vocês já têm idade para possuir o título eleitoral. Ano que vem teremos eleições a nível estadual e nacional e é muito importante que acompanhem os trabalhos realizados pelos deputados e senadores, para que possam escolher os que melhorem lhes representem”, disse Brochi.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação das mãos dos vereadores Gutão do Lanche (Agir), Jean Mizzoni (Agir) e Thiago Brochi.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– O projeto de lei de autoria dos vereadores Avril Molina Ramirez e Gustavo Pradella Gomes que instituía o fechamento quinzenal da Avenida Brasil, aos domingos, para a prática de esportes foi rejeitado por 14 votos contrários e 3 favoráveis.

– A indicação de autoria dos vereadores Guilherme Galhardo Barbosa e Vinicius Boaventura Catto, pedindo melhorias na sinalização de trânsito na Avenida Brasil foi aprovada com dezessete votos favoráveis e um contrário.

– Indicação de autoria das vereadoras Ana Liz Ragonha Braga e Bruna Rodrigues da Costa, solicitando a instalação de pisos táteis e grades de proteção ao redor do córrego que percorre a Avenida Brasil.

– Indicação de autoria dos vereadores Murilo Gabriel Piveta Rodrigues e Lucas Silva Penha, solicitando alterações na faixa de pedestres localizada no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua São Salvador.

– Indicação de autoria da vereadora Celyne de Araújo Barbosa solicitando reparos e manutenção em valetas de drenagem localizadas em diversas regiões do município foi aprovado com 17 votos favoráveis e 1 contrário.

– Indicação de autoria das vereadoras Bruna Rodrigues da Costa e Sofia Carceliano, solicitando ampliação de linhas e horários de transporte coletivo e manutenção de pontos de ônibus da cidade.

