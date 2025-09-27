Americana premia a etapa inicial do 4º Campeonato de Tampinhas

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), divulgou nesta terça-feira (23) os vencedores da primeira etapa do 4º Campeonato de Tampinhas, Lacres Plásticos e Papel Cartão “Eu junto você também, todos fazendo o bem”. A premiação foi entregue em solenidade realizada na sede da APAE.

“Concluímos a primeira etapa do Campeonato de Tampinhas com alegria e sucesso, mobilizando escolas e comunidade para a conscientização sobre a importância da reciclagem e reaproveitamento dos materiais em prol do meio ambiente. Parabenizamos as escolas vencedoras e agradecemos a todos que participaram deste campeonato e à APAE pela iniciativa e parceria”, destacou o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, que representou o secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira.

Os primeiros colocados de cada categoria receberam prêmios. A empresa Papirus doou R$ 500,00 às escolas que mais arrecadaram tampinhas, lacres e papel cartão: EMEI Tangará, Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento e CIEP Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti.

Os demais ganhadores receberam certificados de participação, troféus e sacolas com brindes oferecidos pelos Supermercados São Vicente. Também foram entregues certificados e prêmios referentes ao Concurso “Água, Biodiversidade e Clima” para participantes que não puderam comparecer à entrega realizada em maio, durante a Feama (Feira Ambiental Municipal de Americana).

A solenidade contou com apresentações do Teatro de Fantoches Magic Toys, com o espetáculo “Contos da Primavera”, e performance dos alunos da Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento.

A diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, ressaltou a importância do envolvimento das escolas. “A participação das escolas no Campeonato de Tampinhas é fundamental para promover as ações de sustentabilidade, educação ambiental e a qualidade de vida junto às crianças, estudantes e população. O concurso proporciona a destinação correta dos materiais, evitando que sejam despejados na natureza, e tem também caráter social, ajudando nos projetos da APAE”, disse.

O presidente da APAE, Luiz Carlos Rodegher, destacou a origem do projeto. “O projeto das tampinhas plásticas surgiu da inspiração e sugestão de uma usuária anos atrás, e a APAE encampou a ideia, visando buscar uma fonte de arrecadação financeira para ajudar no orçamento da instituição, bem como trazer muitos benefícios em prol do meio ambiente. Pensando numa abrangência maior, juntamos forças com vários parceiros para ampliar a arrecadação de materiais e a conscientização, como a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, com a participação direta das escolas municipais, que disputam a competição e concorrem a prêmios de incentivo. Importante destacar a participação de empresas privadas apoiadoras. A participação dos alunos das escolas gera conscientização de que o planeta Terra, nossa casa comum, precisa ser muito bem cuidado e protegido e, com certeza, ocorrerá a disseminação dessa consciência”, afirmou.

Também participaram do evento a secretária adjunta Evelene Ponce Medina, representando o secretário de Educação, Vinícius Ghizini, além dos representantes da APAE Roberto Dellapiazza e Márcia Blanco, entre outros convidados.

