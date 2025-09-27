Estação Cultura de Americana recebe samba e pagode neste domingo

A Estação Cultura de Americana recebe, neste domingo (28), às 15h, a primeira edição do evento “Grupo Badauê na Estação Cultural”, com entrada gratuita. A programação contará com as apresentações dos grupos Badauê e New Samba, celebrando o samba e o pagode nacional. A Estação Cultura fica na Avenida Dr. Antônio Lobo, 196, no Centro.

Formado em 2021, o Grupo Badauê é integrado por Italo Rocha (violão e voz), Ricardo Burioze (cavaco e voz), Vinícios Castilho (percussão), Rodrigo Silva (percussão) e Luis Fernando (percussão). Seu repertório inclui clássicos de artistas consagrados como Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Quinteto em Preto e Branco.

Já o New Samba, que surgiu em 2020, tem em sua formação Juliano, André, Rafael Camillo Torrada e Guizynho.

“Trata-se de um evento com produção e realização pelo setor privado e apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e os fãs de música brasileira estão convidados a comparecer e prestigiar”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

