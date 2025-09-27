Ação da Semana de Trânsito leva conscientização a motoristas em Americana

Leia Mais notícias da cidade e região

A equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana realizou, nesta quarta-feira (24), uma ação de conscientização da Semana Nacional de Trânsito, celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. A atividade aconteceu na Avenida Antônio Pinto Duarte, na região do Portal Princesa Tecelã, e contou com a participação da Guarda Municipal de Americana (Gama) e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Com o tema “Desacelere: seu bem maior é a vida”, a iniciativa tem como objetivo reduzir a imprudência no trânsito e incentivar comportamentos mais seguros e empáticos entre os motoristas. A ação contou com distribuição de materiais educativos aos condutores, exibição de faixas com mensagens preventivas e simulação de acidente de trânsito.

“Nosso intuito é chamar a atenção de todos para atitudes que salvam vidas no trânsito. Muitas vezes, um pequeno gesto, como respeitar a sinalização ou reduzir a velocidade, faz toda a diferença para evitar acidentes. Essas ações da Semana Nacional de Trânsito reforçam a importância da responsabilidade de cada motorista para construirmos juntos uma cidade mais humana e segura”, pontuou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A Semana de Trânsito começou na última quinta-feira (18) e conta também com simulações de acidentes instaladas no cruzamento da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde e no cruzamento da Avenida de Cillo com a Rua Limeira, acompanhadas de faixas que ressaltam a importância de respeitar a sinalização de trânsito, chamando atenção para as possíveis consequências da imprudência.

A campanha visa incentivar comportamentos mais seguros nas vias, reforçar que a pressa pode deixar marcas irreversíveis e ressaltar que a sinalização de trânsito é pensada para proporcionar segurança, e não para ser um obstáculo no trajeto.

O tema será trabalhado também, em parceria com a Gama, em ações na Casa da Criança Aracy, nesta sexta-feira (26), e na Casa da Criança Tahira, na próxima terça-feira (30), com atividades lúdicas como a Cidade Mirim, que simula as vias urbanas em um circuito com pista, semáforos, faixas de pedestres e placas de sinalização.

Atitudes que fazem a diferença:

– Respeite a sinalização e os limites de velocidade

– Nunca use o celular ao volante

– Use sempre cinto de segurança, inclusive no banco de trás

– Se beber, não dirija

– Mantenha distância do veículo da frente

– Na faixa, dê preferência ao pedestre

– Use a seta

– Motociclista: use capacete e equipamentos de proteção

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP