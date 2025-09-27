Nova Odessa busca reparos de estragos das chuvas com Governo do Estado

Reunião alinhou planejamento municipal com apoio estadual anunciado pela Defesa Civil

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, reuniu-se na quarta-feira (24) com representantes da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil Municipal para traçar um plano de ações integradas de resposta aos estragos causados pelas fortes chuvas da última segunda-feira (22).

A reunião teve como objetivo principal alinhar as ações municipais com as diretrizes e o apoio anunciado pelo Governo do Estado durante o encontro realizado na terça-feira (23/09) com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Alinhamento

Durante a reunião estadual, foi anunciada a criação de um Núcleo de Ajuda Humanitária que disponibilizará aos municípios afetados recursos nas seguintes frentes:

Reconstrução e Reformas: Disponibilização de recursos, mediante Ata de Registro de Preços, para a aquisição de materiais de construção, como telhas e outros insumos básicos, destinados à recuperação de prédios públicos e propriedades particulares atingidas.

Ajuda Humanitária Imediata: Fornecimento de cestas básicas, colchões, lençóis e outros itens de primeira necessidade para as famílias afetadas.

Apoio Logístico e Operacional: Disponibilização de maquinários para desobstrução de vias e galerias, além do uso de caminhões-pipa, se necessário.

Suporte ao Sistema de Saúde: As unidades de saúde municipais que sofreram avarias poderão ter parte de seus atendimentos, exames e cirurgias redirecionados para unidades de saúde do Estado na região, garantindo a continuidade dos serviços à população.

“Estamos trabalhando de forma integrada para agilizar ao máximo o levantamento detalhado dos danos e elaborar um plano de trabalho eficiente que nos permita acessar todos os recursos disponibilizados pelo Estado”, afirmou o prefeito Leitinho.

Prazo e compromisso

A Prefeitura de Nova Odessa tem até o dia 2 de outubro para enviar seu plano de trabalho à Defesa Civil estadual. Todas as secretarias envolvidas estão mobilizadas para finalizar o levantamento técnico dos danos e priorizar as ações mais urgentes.

Situação em Nova Odessa

Como divulgado anteriormente, os estragos incluem mais de 15 destelhamentos (incluindo a EMEB Padre Victor Facchin Canossiano e o PA do Alvorada), mais de 100 intervenções da Secretaria de Meio Ambiente e o fechamento do Bosque Manoel Jorge para vistorias.

A Administração Municipal reforça que todas as equipes permanecem mobilizadas para normalizar a situação o mais rápido possível e agradece a compreensão e colaboração de todos os cidadãos.

