Santa Bárbara planta novas árvores nas áreas atingidas por incêndios

Leia Mais  notícias da cidade e região   

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, já iniciou o plantio de novas árvores nas áreas devastadas pelos incêndios registrados no último domingo (21). A ação, realizada nesta quarta-feira (24) na área atingida no Jardim Firenze, marca o primeiro passo da recuperação ambiental dos locais atingidos, que somaram cerca de 5 milhões de metros quadrados de área destruída.

“O plantio de hoje representa o início de uma nova etapa após a tragédia ambiental que vivemos no último domingo. É um gesto que simboliza nossa determinação em reconstruir o que foi perdido nos incêndios”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“Esse processo exigirá tempo e continuidade, mas a Prefeitura está comprometida em implementar políticas públicas consistentes, que unam legislação mais rigorosa, fiscalização efetiva e programas de conscientização da população”, complementou.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, o trabalho vai além da reposição da vegetação perdida. “Estamos falando de ações que visam restabelecer a cobertura vegetal, favorecer a recomposição da fauna local, melhorar a qualidade do ar e reduzir os impactos das mudanças climáticas em nosso território”, destacou.

Santa Bárbara planta novas árvores nas áreas atingidas por incêndios

Espécies

Foram plantadas árvores das espécies canelinha, pau d’alho, guajuvira, aroeira-pimenteira e angico.

O Município segue em alerta desde o início do período de estiagem e tem intensificado a fiscalização e o combate às queimadas, além de ampliar as ações de conscientização junto à população, empresas e condomínios situados em áreas vulneráveis.

Paralelamente, o prefeito Rafael Piovezan anunciou que enviará até sexta-feira (26) à Câmara Municipal um projeto de lei para endurecer e ampliar as penalidades referentes às infrações ambientais em Santa Bárbara d’Oeste, medida que reforça a determinação do Município em responsabilizar os autores de queimadas.

O incêndio do último domingo foi um dos maiores já registrados na história da cidade, atingindo diferentes regiões, como os bairros Jardim Firenze, Dona Margarida, Conjunto Roberto Romano, Distrito Industrial e margens das rodovias dos Bandeirantes, Luiz de Queiroz (SP-304) e Comendador Américo Emílio Romi (SP-306). O fogo foi combatido por equipes da Prefeitura, do DAE, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de brigadas de incêndio e cidadãos.

Antes da ocorrência, o Município já havia identificado e autuado responsáveis por queimadas em áreas como Alphacenter (13) e Terras de Santa Bárbara (9), com multas que chegaram a R$ 15 mil, valor previsto na legislação vigente.

 

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP