Santa Bárbara planta novas árvores nas áreas atingidas por incêndios

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, já iniciou o plantio de novas árvores nas áreas devastadas pelos incêndios registrados no último domingo (21). A ação, realizada nesta quarta-feira (24) na área atingida no Jardim Firenze, marca o primeiro passo da recuperação ambiental dos locais atingidos, que somaram cerca de 5 milhões de metros quadrados de área destruída.

“O plantio de hoje representa o início de uma nova etapa após a tragédia ambiental que vivemos no último domingo. É um gesto que simboliza nossa determinação em reconstruir o que foi perdido nos incêndios”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“Esse processo exigirá tempo e continuidade, mas a Prefeitura está comprometida em implementar políticas públicas consistentes, que unam legislação mais rigorosa, fiscalização efetiva e programas de conscientização da população”, complementou.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, o trabalho vai além da reposição da vegetação perdida. “Estamos falando de ações que visam restabelecer a cobertura vegetal, favorecer a recomposição da fauna local, melhorar a qualidade do ar e reduzir os impactos das mudanças climáticas em nosso território”, destacou.





Espécies

Foram plantadas árvores das espécies canelinha, pau d’alho, guajuvira, aroeira-pimenteira e angico.

O Município segue em alerta desde o início do período de estiagem e tem intensificado a fiscalização e o combate às queimadas, além de ampliar as ações de conscientização junto à população, empresas e condomínios situados em áreas vulneráveis.

Paralelamente, o prefeito Rafael Piovezan anunciou que enviará até sexta-feira (26) à Câmara Municipal um projeto de lei para endurecer e ampliar as penalidades referentes às infrações ambientais em Santa Bárbara d’Oeste, medida que reforça a determinação do Município em responsabilizar os autores de queimadas.

O incêndio do último domingo foi um dos maiores já registrados na história da cidade, atingindo diferentes regiões, como os bairros Jardim Firenze, Dona Margarida, Conjunto Roberto Romano, Distrito Industrial e margens das rodovias dos Bandeirantes, Luiz de Queiroz (SP-304) e Comendador Américo Emílio Romi (SP-306). O fogo foi combatido por equipes da Prefeitura, do DAE, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de brigadas de incêndio e cidadãos.

Antes da ocorrência, o Município já havia identificado e autuado responsáveis por queimadas em áreas como Alphacenter (13) e Terras de Santa Bárbara (9), com multas que chegaram a R$ 15 mil, valor previsto na legislação vigente.

