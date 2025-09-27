Nutricionista do HM de Americana terá trabalho apresentado em congresso

A nutricionista Andreia Rissati, que integra a equipe de cuidados paliativos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, teve um trabalho aprovado para apresentação no XXVI Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral, considerado o maior e mais importante evento científico da área no país. Esta edição será realizada entre os dias 24 e 26 de outubro, em Brasília.

O estudo aprovado tem como tema “Impacto da sarcopenia na resposta ao tratamento oncológico: avaliação nutricional e estratégias para preservar massa muscular”. A pesquisa destaca a importância da avaliação nutricional e de intervenções adequadas para pacientes oncológicos, reforçando a contribuição da nutrição na preservação da massa muscular e na melhora da resposta aos tratamentos.

Para Andreia, a aprovação do trabalho é um reconhecimento não apenas pessoal, mas também institucional. “Este congresso reúne os maiores especialistas do país e poder compartilhar nossa experiência de Americana é uma honra. O cuidado nutricional faz parte da assistência integral e pode trazer impactos reais na qualidade de vida dos pacientes em tratamento”, afirma.

Conquista

A presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim, também destacou a conquista. “É motivo de grande orgulho ver uma profissional que atua conosco nos cuidados paliativos sendo reconhecida em um evento dessa magnitude. Esse trabalho reflete dedicação, sensibilidade e compromisso com a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias”.

“A aprovação do trabalho da nutricionista Andreia para apresentação em um congresso nacional representa o fortalecimento da produção científica dentro da nossa rede. Essa iniciativa evidencia a importância de profissionais da saúde atuarem também na pesquisa, trazendo conhecimento que pode ser aplicado diretamente na prática assistencial e contribuir para a qualificação dos serviços oferecidos à população”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

