Evento “Primavera Delas” celebra e fortalece as mulheres em Americana

O Centro de Memória Dionyzio de Campos, em Americana, recebe, neste domingo, dia 28, a partir das 9h, o evento “Primavera Delas”, em um espaço de encontro, reflexão e fortalecimento coletivo, pensado por mulheres e para mulheres. A entrada é gratuita. O Centro de Memória fica na Avenida João Nicolau Abdalla, 5.260 – Salto Grande.

A iniciativa reúne representantes de diversas áreas, como cultura, saúde, educação e direitos, em uma programação que reconhece as experiências e os desafios que marcam a vida das mulheres. O objetivo do encontro é a promoção de um diálogo democrático, para que todas as vozes sejam ouvidas.

O “Primavera Delas” é um projeto produzido pelo Ponto de Cultura Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, por meio do edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal n° 14.399/2022.

A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo Federal – Ministério da Cultura, e conta com o apoio do Conselho Municipal de Cultura.

“O Centro de Memória Dionyzio de Campos terá uma programação especial dedicada à força e à união femininas, destacando a importância da coletividade para o florescimento individual e comunitário. Fica o convite para prestigiarem este evento gratuito”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira as atrações previstas:

– Oficina de dança do ventre com a facilitação de Nilsa Cassia

– Fotografia com Cida Aparecida

– Roda de conversa “Conhecimento é poder?” com mediação de Luane Bispo e convidadas Tawana Aquino e Cris Nali

– Roda de conversa “Papo de Matriarca” com mediação de Magali Mendes e convidadas Preta do Acarajé e Silvia Motta

– Vivência de ciranda com mediação de Daniela Nascimento

– Oficina de capoeira angola com facilitação de Responsável Nana

– Oficina de percussão com facilitação de Isabely Motta

– Exposição “Transição” com a artista Peace Laryssa

