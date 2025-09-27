Nova Odessa é reconhecida com Selo de Cidade Inteligente em evento

Além do recebimento do Selo, Diretor de TI da prefeitura representou o município como palestrante no Connected Smart Cities 2025, em São Paulo, destacando o projeto “Nova Odessa Sem Papel”

Nova Odessa conquistou, nesta quarta-feira (24/09), o Selo CSC Cidades Inteligentes 2025, um dos mais importantes reconhecimentos nacionais para municípios que se destacam na implementação de políticas públicas inovadoras e tecnológicas. O anúncio foi realizado durante o Evento Nacional Cidade CSC, a maior plataforma de cidades inteligentes e mobilidade urbana da América Latina, que ocorre no Expo Center Norte, em São Paulo.

“Esta premiação é fruto de um trabalho sério e contínuo de modernização da nossa gestão. Investir em tecnologia é investir em melhor qualidade de vida para nossa população, com serviços mais ágeis e transparentes. Parabenizo toda a equipe de TI por esse resultado”, destacou o prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho.

Além de receber o selo, o município teve participação ativa na programação do evento. O diretor de Tecnologia da Informação e Transparência da Prefeitura de Nova Odessa, Leandro Macris Alves de Souza, foi um dos palestrantes do painel “Digital e limpo: o desafio de reduzir o impacto ambiental da tecnologia”, que debateu soluções para mitigar a pegada de carbono da transformação digital na administração pública.

Projeto “Nova Odessa Sem Papel” em destaque

Em sua palestra, Leandro Macris destacou os avanços do projeto “Nova Odessa Sem Papel”, iniciativa que prepara o município para lançar, até o final de 2025, um sistema digital de atendimento ao cidadão que eliminará gradualmente o uso de documentos físicos nos processos administrativos.

“Receber o Selo CSC é um reconhecimento de que estamos no caminho certo, priorizando a modernização, a transparência e a eficiência em nossos serviços. O Nova Odessa Sem Papel trará agilidade para o cidadão, redução de custos e menos impacto ambiental. É uma honra representar Nova Odessa em um evento desse porte e compartilhar nossas experiências”, afirmou o diretor.

O que é o Selo CSC Cidades Inteligentes?

O Selo CSC Cidades Inteligentes classifica as cidades em cinco categorias: Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Aspirante. Nova Odessa foi reconhecida na categoria Aspirante, dos municípios que estão dando os passos iniciais para atingir um nível de cidade inteligente.

