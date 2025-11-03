Câmara Jovem: sugestões de enfermeiros, hortas, leitura e academias em Americana

Leia + sobre política regional

Cerca de cinquenta sessenta do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florestan Fernandes, do bairro Morada do Sol, visitaram na sexta-feira (31) a Câmara Municipal de Americana para participarem do projeto Câmara Jovem. Os estudantes simularam uma sessão ordinária da Câmara e atuaram como vereadores por um dia, debatendo projetos de lei e indicações de própria autoria no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Miguel Avelino da Silva (presidente), Ana Clara Teixeira da Silva (primeira secretária) e Valentina de Cáceres Victorio (segunda secretária). Foram discutidas seis indicações.

O vereador Thiago Brochi (PL) acompanhou a sessão simulada e, durante o uso da palavra, explicou que o debate é essencial para a formulação de boas propostas para a sociedade. “Hoje vocês têm a oportunidade de discutir os projetos com opiniões diferentes, mas que em conjunto podem sem boas para a sociedade. É importante que vocês acompanhem o trabalho dos vereadores que aqui na Câmara são os representantes do povo”, concluiu.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– O projeto de lei de autoria do vereador Miguel Souza Antero, que inclui enfermeiros nas escolas municipais de Americana, foi aprovado por unanimidade.

– O projeto de lei de autoria da vereadora Ana Laura Jesus do Amaral, que determina a construção de hortas nas escolas da rede municipal foi aprovado por unanimidade.

– Indicação de autoria da vereadora Maria Vitória Ramos de Souza, solicitando a construção de um espaço de leitura na Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florestan Fernandes, foi aprovada com 15 votos favoráveis e 2 votos contrários.

– Indicação de autoria do vereador Luiz Felipe Andreazi Mobilon solicitando a construção de academias públicas nas praças, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Gabriel de Mello da Silva pedindo que a prefeitura realize peças teatrais no teatro municipal para os alunos das escolas da rede municipal de ensino foi aprovada com 13 votos favoráveis e 4 contrários.

– Indicação de autoria do vereador Sophia de Souza de Melo, solicitando a instalação de lixeiras em ruas e praças da cidade e que a coleta de lixo seja feita cinco vezes por semana, foi aprovada por unanimidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP