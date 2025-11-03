A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebe, durante todo o mês de novembro, a exposição “Mocambo”, uma iniciativa da Escola Estadual Profa. Maria José Margato Brocatto que busca reafirmar a identidade e a autoestima de estudantes negros por meio da valorização de suas histórias, corpos e trajetórias. O projeto destaca a afrocentricidade e o orgulho de ser negro, compreendendo a negritude como ato político e expressão cultural.

Segundo os idealizadores, a mostra vai além da produção estética, constituindo uma experiência formativa que integra arte, linguagem e identidade, fortalecendo os vínculos entre educação, cultura e cidadania. A presença da exposição na Câmara Municipal, espaço de representatividade pública e democrática, amplia a visibilidade das produções artísticas dos estudantes e reforça o sentimento de pertencimento e reconhecimento social.

A iniciativa também estimula o diálogo entre escola e comunidade, aproximando o campo educacional das práticas culturais e políticas locais. Os visitantes poderão conferir trabalhos que celebram a história, a ancestralidade e a resistência da população negra, contribuindo para uma reflexão sobre diversidade, igualdade e inclusão.

A exposição “Mocambo” ficará aberta ao público durante todo o mês de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, oferecendo uma oportunidade única de vivenciar a arte como instrumento de valorização da identidade e de promoção do respeito à diversidade.

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste está localizada na Rodovia SP-306, nº 1001, Residencial Dona Margarida. A visitação é gratuita e aberta ao público.

Exposição “O Silêncio que Grita!” chega à Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebe, a partir da próxima terça-feira (4 de novembro), a exposição “O Silêncio que Grita!”, mostra que convida o público a refletir sobre as trajetórias de crianças e mulheres da Villa de Santa Bárbara no século XIX. A abertura oficial será realizada no hall do Legislativo, e a visitação segue aberta ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, durante todo o mês.

Composta por painéis fotográficos e textos explicativos, a exposição faz parte do projeto “Anônimos: Histórias não Contadas”, iniciativa que busca dar visibilidade a grupos historicamente invisibilizados pela historiografia local. A pesquisa é resultado do trabalho dos pesquisadores José Jorge Guedes de Camargo, Sidney Aguilar Filho e Sidney Batista Bomfim, com curadoria de Aguilar Filho e design gráfico de Bruno Cardoso.

A mostra já percorreu espaços importantes da cidade, como o Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Sallum” e o Museu da Imigração, e chega agora à Câmara como parte da programação do “Novembro Negro”, mês dedicado à valorização da cultura afro-brasileira e à promoção da igualdade racial.

Realizada em parceria entre o UNISAL Americana e as Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Turismo, e de Justiça e Relações Institucionais, a exposição tem como base documental registros e imagens que revelam aspectos do cotidiano da antiga Villa de Santa Bárbara. O projeto busca compreender a dinâmica política e social do município em seus primórdios, questionando: “Quais seriam outras histórias de Santa Bárbara com base nos registros não oficiais?”

A pesquisa reforça o compromisso com a Lei Federal nº 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, e com a Lei nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, ambas voltadas à valorização da diversidade e ao combate ao preconceito.

