Sumaré prorroga até o dia 30/11 prazo para adesão ao Programa Fique em Dia

Programa foi criado para facilitar a quitação de tributos em atraso, como IPTU, ISS e taxas municipais

A Prefeitura de Sumaré anunciou a prorrogação do prazo para adesão ao Programa “Fique em Dia Sumaré”. Agora, os contribuintes têm até o dia 30 de novembro de 2025 para regularizar seus débitos municipais, seja por pagamento à vista ou parcelado. A nova data foi definida por meio do Decreto nº 12.855, de 30 de outubro de 2025.

O programa foi criado para facilitar a quitação de tributos em atraso, como IPTU, ISS e taxas municipais, oferecendo condições especiais de pagamento, descontos em juros e multas, e maior flexibilidade para o parcelamento das dívidas.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento via Portal de Autoatendimento devem encaminhar o Termo de Compromisso e Confissão de Dívida até o dia 30 de novembro, podendo fazê-lo presencialmente na Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC), localizada na R. José Maria Miranda, 1.184, Centro.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a prorrogação tem como objetivo dar mais uma oportunidade aos cidadãos para regularizar suas pendências e manter as contas públicas equilibradas. “Sabemos que muitos contribuintes enfrentam desafios financeiros e, por isso, decidimos ampliar o prazo do programa. O ‘Fique em Dia Sumaré’ é uma chance importante para que todos possam colocar suas obrigações em dia com descontos e condições vantajosas, ao mesmo tempo em que fortalecemos a arrecadação municipal e garantimos mais investimentos em obras e serviços para a cidade”, afirmou o prefeito.

Mais informações estão disponíveis no telefone (19) 3399-5421 ou no e-mail [email protected].

