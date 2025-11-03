MC Marechal é o convidado do sarau Parada Poética de Hortolândia

O rapper é a atração do evento literário nesta segunda-feira (3), às 19h, na área externa do Museu Municipal Estação Jacuba; sarau integra a Semana Cultural de novembro, promovida pela Prefeitura

A Semana Cultural de Hortolândia promove um encontro entre a poesia e o rap no sarau Parada Poética, nesta segunda-feira (03/11). A atração será MC Marechal. O evento literário acontecerá, às 19h, na área externa do Museu Municipal Estação Jacuba, localizado na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco. A classificação indicativa é 16 anos. O sarau integra a Semana Cultural de novembro promovida pelo município. A programação pode ser acessada no portal da Prefeitura, por meio deste LINK.

MC Marechal é um artista singular. Com mais de 20 anos de carreira, ele não tem nenhum disco lançado. Porém, é um dos nomes mais respeitados do rap brasileiro. Já trabalhou com artistas de renome como Emicida, Rael, Rashid, dentre outros. É autor de músicas que até hoje fazem a cabeça da galera do rap, como “Espírito independente”, “Griot” e “Guerra”, esta última integrou a trilha sonora da minissérie “Alemão – Os dois lados do Complexo”.

Nascido em Niterói (RJ), o rapper despontou no grupo Quinto Andar. Depois, já em carreira solo, participou da música “Loadeando”, com Marcelo D2 e Fernandinho Beatbox. Em paralelo à música, MC Marechal também atua para fortalecer o movimento de rap. Ele é o idealizador da Batalha do Conhecimento, uma das batalhas de rima mais conhecidas da cidade do Rio de Janeiro.

O QUE É O SARAU?

O sarau Parada Poética abre espaço para a declamação de poesias. O evento tem microfone aberto para quem quiser recitar versos ou textos literários de autoria própria ou de autores brasileiros ou internacionais.

Para participar, é só comparecer e se inscrever no dia do evento. O sarau é na área externa do prédio da antiga e histórica Estação Jacuba, que foi restaurado e inaugurado pela Prefeitura, em 2014.

O idealizador do sarau é o rapper Renan Inquérito, que dá as calorosas boas-vindas ao público e dá um banho de confete em todos os participantes que declamarem poesias. O evento conta ainda com o DJ Viny Blanco, que anima o público com os sons e as batidas dos seus toca-discos.

Além de nutrir a alma e a cabeça com poesia, o público pode matar a fome e a sede na área de alimentação com food trucks.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural mensalmente. O objetivo é democratizar o acesso da população à arte em suas diferentes formas e manifestações.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos artísticos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

Serviço: Semana Cultural de novembro – sarau Parada Poética com MC Marechal

Data: 03/11

Horário: 19h

Local: Museu Municipal Estação Jacuba

Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco

Classificação indicativa: 16 anos

