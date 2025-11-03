Após as chuvas dos últimos dias, houve uma melhora significativa na qualidade da água bruta captada no rio Piracicaba, o que permitiu ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) tratar um volume maior de água e manter os reservatórios da cidade em níveis adequados.

Atualmente, os reservatórios estão operando dentro da normalidade. Caso ocorra falta d’água em algum ponto da cidade, trata-se de uma situação pontual. Por isso, orientamos a população a entrar em contato com o DAE sempre que houver interrupção no abastecimento, para que possamos enviar uma equipe técnica ao local e verificar possíveis problemas na rede.

Além da chuva, o sistema Cantareira

Sobre o anúncio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP-Águas), que informaram a entrada do Sistema Cantareira na Faixa 4 – Restrição – a partir de 1º de novembro, é importante esclarecer que, embora Americana seja abastecida diretamente pelo rio Piracicaba, o volume de água disponível na nossa bacia é influenciado pelas condições do Sistema Cantareira, que contribui com parte da vazão do rio. Por isso, mesmo com as chuvas recentes, seguimos em uma situação de restrição hídrica, que exige atenção permanente e o uso consciente da água por parte da população.

