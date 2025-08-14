Câmara de Limeira torna Alexandre de Moraes 'persona non grata'

A Câmara Municipal de Limeira aprovou, na última sessão, duas moções. Por 10 votos a 2, os vereadores decidiram declarar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, “persona non grata” no município, e também manifestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A moção contra Moraes, proposta pelo vereador Guilherme Guido (PL), será encaminhada diretamente ao gabinete do ministro. O texto cita sanções aplicadas a ele com base na Lei Magnitsky, dos Estados Unidos, e o acusa de desrespeitar a Constituição, agir com viés político e adotar condutas incompatíveis com o cargo.

Um dos episódios apontados é o gesto obsceno atribuído a Moraes durante um jogo de futebol em São Paulo.

Já a moção em favor de Bolsonaro, apresentada pelo vereador Costa Júnior (Podemos), afirma que o ex-presidente é alvo de medidas coercitivas arbitrárias por parte do STF, incluindo bloqueios de redes sociais e quebras de sigilo, questionando o respeito ao devido processo legal.

As duas propostas foram aprovadas com votos favoráveis de Anderson Pereira (PSD), Carlinhos do Grota (PL), Costa Júnior (PODE), Felipe Penedo (PL), Guilherme Guido (PL), Mara Isa (PL), Márcio do Estacionamento (DC), Nilton Santos (Republicanos) e Zé da Farmácia (Solidariedade). Isabelly Carvalho (PT) e Tatiane Lopes (Avante) votaram contra.

Os demais parlamentares se abstiveram.

