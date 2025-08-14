DAE de Santa Bárbara promove projeto “Conheça o DAE”

Na manhã desta terça-feira (12), alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II da Escola Estadual “Irene de Assis Saes”, de Santa Bárbara d’Oeste, participaram do projeto “Conheça o DAE”. A iniciativa levou os estudantes a acompanhar de perto o caminho da água e o funcionamento dos serviços prestados pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município.

O roteiro incluiu a visita a importantes unidades operacionais da Autarquia: a Represa São Luiz, a Estação Elevatória Santa Alice – Represinha (captação e adução de água bruta), a ETA II (Estação de Tratamento de Água) e a ETE Toledos II (Estação de Tratamento de Esgoto).

Coordenado pelas Diretorias de Gestão Ambiental e de Gestão de Recursos Hídricos, o projeto tem como objetivo ampliar o conhecimento dos participantes sobre o saneamento básico, mostrando desde a captação da água até seu retorno ao meio ambiente após o tratamento, além de apresentar as ações de preservação das nascentes, mananciais e matas ciliares realizadas pelo DAE barbarense.

