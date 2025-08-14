Lei Aldir Blanc será debatida no CCL Americana

A Prefeitura de Americana promove na segunda-feira (18), às 19h, a audiência pública sobre o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), desenvolvida pelo Ministério da Cultura.

O encontro, da Secretaria de Cultura e Turismo, ocorre no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

A audiência pública é voltada a artistas, produtores, gestores culturais e toda a população interessada no tema. Durante a atividade, os participantes poderão contribuir com sugestões e demandas, contribuindo para a construção de planos de ação eficazes e democráticos para o fomento à produção cultural de artistas locais.

Ghizini elogia lei Aldir Blanc

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi reafirma seu compromisso com a democratização das políticas culturais e com o fortalecimento da arte criada por profissionais de Americana. A realização desta audiência pública representa uma oportunidade de escuta dos agentes culturais, na construção de ações concretas para o desenvolvimento cultural de nossa cidade”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

