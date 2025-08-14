Se em janeiro ele era invencível, o Projeto Franco 2026 tem envelhecido mal. Seja por sua presença ‘afastar’ vereadores de eventos da prefeitura seja por seu partido ter 3 vereadores querendo sair a federal.

Os dois grandes eventos da prefeitura apresentaram perda de fôlego do projeto. No lançamento do roteiro gastronômico todos os vereadores do PL (partido que comanda o governo) faltaram. E esta semana foram apenas 5 vereadores no lançamento do superdrone da Gama.

O que incomoda vereadores e assessores é o fato de ‘fazerem palco’ para o filho do prefeito mostrar força e unidade.

VEREADORES CANDIDATOS A FEDERAL–

