Castelo de Zé Rico à venda— A Justiça do Trabalho de Americana (SP) tenta, pela terceira vez, vender parte do famoso castelo do cantor José Rico, em Limeira, para quitar dívidas trabalhistas.

O imóvel, que nunca foi concluído e está avaliado parcialmente em R$ 3,2 milhões, teve 21% de sua área colocada à venda com lance inicial de R$ 1,6 milhão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os lances podem ser feitos até 20 de agosto. A ação é movida por um músico que trabalhou com a dupla Milionário & José Rico entre 2009 e 2015, cobrando pagamentos como 13º salário, férias, FGTS e horas extras.

Castelo de cantor é grande, mas incompleto

O castelo, que ocupa um terreno de 48 mil m² e possui mais de 100 cômodos, está em estado de abandono. Tentativas anteriores de leilão e negociação direta não atraíram compradores.

📍 Fonte: Justiça do Trabalho de Americana

Leia Mais notícias da cidade e região